美味しそうなのみーーっけ♡【コストコ】朝食華やぐ「ベーカリー」

お米の価格が高騰し、朝食にパンを選ぶようになった人も多いのでは？ そこで今回は、忙しい朝にぴったり！ 手軽に食べやすそうな【コストコ】の「ベーカリー」情報をお届けします。アレンジメニューもご紹介するので、ぜひ試してみて！

アレンジを楽しみたい！ コスパ優秀パン

「雑穀くるみロール」は、ライ麦粉、オートミール、ひまわりの種、くるみなど食感や香りのアクセントとなる雑穀やナッツ入り。そのままでも良し、軽くリベイクするも良し！ チーズやハムなどをサンドしたりスープに浸して食べたりと、いろんな楽しみ方ができそう。24個入りで\848（税込）とリーズナブルです。

個包装で長めの保存期間も魅力

「美味しすぎて、感動」と、@hirokostyle33さんが絶賛するのは「パン オ ショコラ」。フランスのパンメーカー【ラ フルネ ドレ】の商品で「菓子パンメーカーの商品が並ぶ棚に、陳列されています」とのこと。保存期間は2週間ほどあるのも推しポイント。本場の味わいが手軽に楽しめる一品です。

おしゃれさと食べ応えを両立

「ベルギーバターワッフル」はご褒美感もたっぷり。@hirokostyle33さんは「バターを存分に味わえる、贅沢な仕上がり」と感想を投稿しています。リベイクすれば食感も香りもアップし、サラダやフルーツを添えるだけでカフェ風プレートが完成！「1個の大きさが90g前後」とのことなので、食べ応えもバッチリです。

豪快に食べてしっかりエネルギー補充

「バゲット系の中で断トツ1位」「迷わずカートインしてほしい一品」と、@costco_hackerさんが絶賛するのは「明太バゲット」。明太ソースと彩のパセリをトッピングしたバゲット2本分なので、ボリュームも文句なしかも。のりやチーズ、大葉やしらすなど好みの具材をトッピングするのもおすすめです。

いつもの朝食が簡単におしゃれにセンスアップ！ ラインナップ豊富な【コストコ】のベーカリーに注目してみて。

