2026年が俳優デビュー15周年イヤーとなる、俳優の小芝風花さん（28）にインタビュー。小芝さんが“没頭できる”というハマっているものの存在や、2026年の目標を伺いました。

2026年も主演ドラマや声優を担当した映画の公開が控えるなど、大活躍の小芝さん。そんな多忙な中でも、時間を忘れるほどハマっているというものがあるといいます。

――小芝さんにとってのリラックス方法や、ハマっていることはありますか？

もう、今は編み物です。もともと好きだったんですけど、編み物って編み目の数、数えなくちゃいけなかったりするので、他の考えごとが一切できないんですね、私は。だから、没頭できるので、仕事のこととかセリフとか1回忘れて没頭できる時間なので、編み物している時間です。

――編み物はどのくらいの時間やりますか？

編み物って本当に時間がすぐ過ぎちゃうんですよ。だから、一個帽子を編もうと思っても、ちょっと色味が気にいらなくて、1回といてやり直したりとかすると、4〜5時間たっている。休日だから、きょうは一日編み物するぞって編んでいて、パッて外見て、“え！？もう暗い！”ってぐらい、あっという間に時間が過ぎますね。

――最近は何を作りましたか？

最近はバブーシュカっていう頭にかぶるものだったり、帽子とか、ポーチとか、バッグとか。そういうのをよく編んでいます。

――編み物で挑戦したいことはありますか？

棒針にちょっと挑戦してみたくて、洋服とかマフラーとか大物を作るときは棒針の方がバーって編めるんですって。だから、棒針にチャレンジしてみたいです。

――作ったものは自分で使うんですか？

自分で使うよりは、プレゼントすることの方が多かったりします。けれど、今時代劇の撮影に入っているんですけど、時代劇ってカツラでのりをいっぱい貼るので、撮影終わって取ると髪の毛がこんなん（ぐちゃぐちゃに）なってるんですね。それを隠す用の帽子とかを今編んでいます。

■デビューから変化したこと「“楽しい”って思えるようになった」

2025年はドラマなどへの出演以外に、“花”をテーマにしたカレンダー『Flower』も発売するなど、多方面で活躍した小芝さん。2012年に俳優デビューした小芝さんにとって、2026年はデビュー15周年のアニバーサリーイヤーとなります。

――デビューから変化したことはありますか？

圧倒的に15年前と違うのは、人前で話すのはすごく苦手なタイプなんです。芸能界に入った当初は、インタビューとかも“何を話していいかわからない”とか、舞台挨拶で大勢の人の前で話すっていうのにすごく苦手意識があったんですけど。慣れってすごいなと思うのが、今はこうやってお話しするのも“楽しい”って思えるようになったりして、それは本当に変わりましたね。

いまだに「ウソだぁー」って言われるけど、すごく人見知りなんですよ。だから、プライベートで声をかけていただいて、すごくうれしいのに、とっさの反応が人見知り過ぎて。それは直さなきゃいけないなと思ってるんですけど、ちょっとオドオドしちゃう。だけど、仕事スイッチが入ると全然大丈夫なんですよね。

■2026年は「ちゃんと習い事をしたくて」

――2026年に挑戦したいことはありますか？

ちゃんと習い事をしたくて、やりたいことはいっぱいあるんです。タップダンス、キックボクシング、乗馬、日舞とか。ちゃんと習いに行って、技を磨きたいというのはあります。

――習いたいものはありますか？

いっぱいありすぎて、そこを絞るのも大変なんですけど。時代劇の撮影も多いので、日舞はちょっとした所作にも役立つと思いますし。いつか仕事に役に立ちそうなことは習いたいなって思ったりしています。ドラムとかも興味あります。ギターとかは趣味でちょっと弾いたりするんですけど、ドラムかっこいいなって思ったりして、ちょっと興味持っています。

――やりたい曲はありますか？

何がいいんだろう･･･？ なんでもいい、かっこよく弾けるなら（笑）。三味線とかも興味あります。いろいろやってみたい。やってみたいことはありすぎて、何から手をつけていいかわからないんですけど、それを少しずつ現実にしていきたいなっていうのが2026年の目標です。