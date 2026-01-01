モデルでインフルエンサーの中島絢乃（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人・あっぱれコイズミ（46）と結婚したことを発表した。

「ご報告させてください！」と書き出し、「吉本タイ住みます芸人のあっぱれコイズミさんと昨年末に結婚しました！結婚することはないと思っていたので自分が一番びっくりしています、、！」と報告した。

さらに「元々こいちゃんは15年前の“元彼”です！現世では結婚しなくてもいいと思っていたし復縁も考えていなかった私ですが生まれ変わったこいちゃんを見て初めて家族になりたいと思いました！15年前も今もそうですが自由な私をまるごと受け入れてくれるとても優しい人です 妹はもちろん私の家族も大事にしてくれてとても感謝しています！私も彼のお母さんが大好き」とビックリな過去も告白。今後に関しても「現在、彼はタイ、私は日本に住んでいるため別居・遠距離結婚となります なので特に生活に変化はないのですがあたたかく見守ってもらえると嬉しいです」と伝えた。

黒と白のミッキーマウス“花婿＆花嫁”帽子やサングラス姿に、ケーキなどを前にしたツーショット写真などをアップし、「婚姻届の証人はこいちゃんの先輩で、私も昔から大好きな方々 15年前に付き合っていた時からラジオでの別れドッキリまで大変お世話になったトータルテンボスの大村さん藤田さんにお願いしました！とりやさんも本当に本当にありがとうございます まだまだ実感は湧かないのですが私たちのペースで少しずつ夫婦になれたらと思います！これからもどうぞよろしくお願いします」と明かした。

ファンやフォロワーからも「ええええ とってもBIGニュースだ」「きゃー！ついにですね」「めっちゃ素敵なお二人」「お写真がおしゃれで素敵」「きゅんきゅんしちゃいました」「嬉しすぎてリアルに泣いたよぉ」「幸せそうなお顔にこっちまでニコニコしちゃいました」「可愛すぎる〜」などの祝福コメントが寄せられている。

中島は長野県出身。ファッション誌などのモデルとして活躍。趣味は筋トレ、整形メーク。身長156センチ。血液型O。

あっぱれコイズミは川崎市出身。東京NSC4期生。現在は住みますアジア芸人としてタイに在住。象使いの免許も取得。趣味はプロレス、ゲーム、旅行。身長171センチ。血液型O。