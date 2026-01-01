DAIGO¡õµ´Î¶±¡æÆ¡¡º£Ç¯¤Îà³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯áÉÔ»²²Ã¤Ç¡ÄGACKT¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö²È¤Ç´Ñ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡¢£Ä£Á£É£Ç£Ï¤¬£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡£²£°£²£¶¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¸Ä¿ÍÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤À¡£Á°²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï£²¿Í¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤ÏºÇ¤âÄã¤¤¥é¥ó¥¯¤Îà±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë£±¿Í¤Ç»²Àï¡£¤ä¤Ï¤êÁ°²ó¤Î·ë²Ì¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢µ´Î¶±¡¤È£Ä£Á£É£Ç£Ï¤Ë¡ÖÈà¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ´Î¶±¡¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë²È¤Ç¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Ï£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤ó¤ª°ì¿Í¤Ê¤Î¤«¡Ä£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¡¼¡¼¤ó¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ô³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È±þ±ç¡£°ìÊý¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï³ÊÉÕ¤±¤Ï£Ë£Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç²È¤Ç´Ñ¤Þ¤¹¡ª¾Ð£²Ç¯Ï¢ÁÈ¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ª£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ô³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö£Ë¡Ê¥¯¡Ë£Â¡Ê¥Ó¡Ë¡Ä¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£