【2026年最新情報】横浜にオープン、リニューアルする注目のスポットは？ 関内駅周辺が激変
2026年は、関内駅周辺がアツイ！ 話題の「BASEGATE横浜関内」など、横浜市内で開業予定の主な新スポットをまとめて紹介します（画像はイメージ、リリースより。一部筆者撮影）。
【1月15日開業】OMO5横浜馬車道 by 星野リゾートみなとみらい線 馬車道駅直結、横浜の街並みを360度一望できる高層階（46〜51階）に位置するホテル「OMO5（オモファイブ）横浜馬車道 by 星野リゾート」が、オークウッドスイーツ横浜を引き継いでオープン。
【3月19日グランドオープン】BASEGATE（ベースゲート）横浜関内JR関内駅前に誕生する、複合施設「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」。オフィスや新産業創造拠点、飲食店を中心とした商業エリア、旧横浜市庁舎行政棟を保存・活用したホテルなどで構成されています。
【3月19日開業】THE LIVE supported by 大和地所複合施設「BASEGATE横浜関内」にオープンする3階建てのエンターテインメント施設「THE LIVE supported by 大和地所」。横浜DeNAベイスターズが企画・運営する、常設型ライブビューイングアリーナです。
【4月21日開業】OMO7横浜 by 星野リゾート「OMO7（オモセブン）横浜 by 星野リゾート」は、60年以上にわたり横浜市民に親しまれた旧横浜市庁舎を活用した“レガシーホテル”です。
【2026年春】ワンダリア横浜 Supported by Umios「ワンダリア横浜 Supported by Umios」は、DeNAが企画・運営する、エデュテインメント（＝教育と娯楽の融合）を取り入れた没入型体験施設です。2026年春、複合施設「BASEGATE横浜関内」に開業予定となっています。
【2026年前半】ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい2021年12月に開業したホテルをリブランドし、「ヒルトン・ガーデン・イン」ブランドとして国内で2軒目、関東では初進出となる「ヒルトン・ガーデン・イン横浜みなとみらい」が2026年前半に開業予定。全232室。
2025年に閉業を発表した施設開業する施設がある一方で、残念ながら閉店する施設も……。2025年に閉業を発表した商業施設やスポットを振り返ります。
【関内】セルテ関内エリア再開発のため、58年の歴史に幕を下ろすショッピングセンター「セルテ」。メッセージコーナー（正面入り口）やメモリアルコーナーが設けられており、多くの市民がメッセージを寄せています。
【横浜駅東口】マルイシティ横浜2026年2月末での閉店を発表した、「マルイシティ横浜」。2025年12月から閉店セールを実施中。1996年に開業した「スカイビル」の地下2階から8階にオープン。
【みなとみらい】横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデンビル大規模修繕工事に伴い、2025年12月31日の年越し営業をもって営業が一時休止となる「横浜ランドマークタワー69階展望フロア スカイガーデン」。
【みなとみらい】横浜ロイヤルパークホテル大規模修繕工事に伴い、2025年3月31日で営業を一時休止した、横浜ロイヤルパークホテル。休館セレモニーで、2028年度にラグジュアリーホテルに生まれ変わり、再開業することが発表されました。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)