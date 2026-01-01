箱根駅伝、視聴率30パーセントめぐる「巨額マネー」はどこへ？ 大学側が抱く収益構造への不信感
102回目を迎える箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）は、今回も予選会から激しい火花を散らしました。一方、その陰でビジネスを巡る別の戦いも繰り広げられていたのです。
ナイキが長距離用の厚底シューズを開発し、世界で初めてお披露目したのは2016年のリオデジャネイロ五輪でした。飛躍的な好記録を期待できるとあって、箱根駅伝でも2018年からナイキがシェア1位となり、それ以降は市場を席巻していました。
しかし、各メーカーが開発にしのぎを削った結果、2025年の前回大会でアディダスが1位となり、アシックスが2位に。ナイキは両社の後塵（こうじん）を拝して3位に陥落しました（スポーツ用品販売「Alpen Group」のWebマガジンより）。
選手がどのメーカーのシューズを履くかは市民ランナーの購買傾向にも影響を与えます。それだけに、箱根駅伝におけるシェアの獲得はメーカーにとって死活問題なのです。
世界陸連の広告規定が改定され、日本陸連はシャツとパンツにスポンサーのロゴを入れることを認めました。
その結果、箱根駅伝でも各大学がチームの強化や選手の経済的負担を減らすことを目的にスポンサー契約を結ぶことが可能になったのです。
例えば、駒澤大学は「ヒロセ電機」と「みんなの介護」、東洋大学は「求人ボックス」と「セブン銀行」、帝京大学は「フランスベッド」、日本体育大学は「アリナミン」、立教大学は「勘定奉行」と「たのめーる」というように、企業名や商品名、サービス名などのロゴが入ります。
3連覇を狙う青山学院大学のユニホームには合宿を行う新潟県の「妙高市」と熊本県の「水上村」のロゴが入っています。自治体がスポンサーというのは珍しいケースですが、支援を受けた地域の知名度向上や観光振興に一役買っているといえます。
2025年の前回大会は、テレビ視聴率が往路27.9パーセント、復路28.8パーセントで、往復の平均は28.4パーセントでした（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）。30パーセント近い高視聴率はNHKの紅白歌合戦に迫るほどで、国民的行事ともいえる注目度の高さです。
その中で選手たちは図らずも「走る広告塔」となっている現実があります。
大会の協賛企業は、メインスポンサーである「特別協賛」にサッポロホールディングス、「協賛」としてミズノ、トヨタ自動車、セコム、敷島製パン、NTTドコモの5社が名を連ねています。
今大会からは「協力」スポンサーというカテゴリが新設され、前田道路、共立メンテナンス、サンスター、きぬた歯科の4社も加わりました。
このように多くの企業が関わっている大会なのですが、ビジネスの拡大に伴って、競技の現場からは収益構造の不透明さに不満も漏れています。
青山学院大学の原晋監督は2023年出版の自著『最前線からの箱根駅伝論』（ビジネス社）で「お正月にあれだけの視聴率を取る箱根駅伝ですが、いったいどれくらいの収益をもたらしているのでしょうか」と疑問を投げ掛けています。
原監督は、日本陸上競技連盟（日本陸連）や関東学連が収益を上げる構造になっておらず、参加する各大学への分配金が300万円に過ぎないことを明らかにしています。 「強化費が高いか否かという問題ではなく、箱根駅伝に見合っているお金はいくら程度で、その利益をどこが吸い上げているのかをまずあきらかにすべきでしょう」と述べている点は、重要な指摘です。
主催者である関東学連は「公益法人」ではない一般社団法人ですが、実質的には学生スポーツの振興を推進する公益性を有しています。数十億円規模ともみられる大会の収支は一般には公開されておらず、透明性を図る努力が求められるはずです。
人気のアメリカンフットボールやバスケットボールでは、有力校が巨額の放映権料収入を得ているにもかかわらず、選手に分配されていないと学生から不満の声が上がっていました。中には労働組合に加盟する男子バスケットボールのチームもあったほどです。
このため、全米大学体育協会（NCAA）は2024年、大学側が学生に報酬を支払うことを容認しました。NCAAは1906年の創設以来、長くアマチュアリズムを貫いてきました。学生の本分は勉強であり、プロのようにスポーツで報酬を得ることは認めていなかったのです。
しかし、肖像権などの商業利用への対価を求める学生アスリートの権利が尊重され、方針の転換を余儀なくされました。
アマチュアリズムの崩壊がアメリカの大学スポーツをどう変えるのかはまだ分かりません。ただ、日本にとってもこの現象は「対岸の火事」とはいえないのです。
箱根駅伝は屈指の商業的価値を生むビッグコンテンツです。収益をどう還元していくか、ビジネス規模が拡大するにつれ、その公正さも問われていくでしょう。
この記事の執筆者：滝口隆司
社会的、文化的視点からスポーツを捉えるスポーツジャーナリスト。毎日新聞では運動部の記者として4度の五輪取材を経験。論説委員としてスポーツ関連の社説執筆を担当し、2025年に独立。著書に『情報爆発時代のスポーツメディア―報道の歴史から解く未来像』『スポーツ報道論 新聞記者が問うメディアの視点』（ともに創文企画）。立教大学では兼任講師として「スポーツとメディア」の講義を担当している。(文:滝口 隆司)
