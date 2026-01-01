お年玉、1人あたりの相場はいくら？学年別ランキング、高校生は「9001円〜1万円」が最多
株式会社インテージは、全国の15歳から79歳の男女5000名を対象に実施した「2026年お年玉調査」の結果を公開しました。
調査の結果、デジタルネイティブ世代を中心にキャッシュレス化への要望が高まっているほか、お年玉予算の1人あたりの金額について、学年別のランキングも発表しています。
これに対し、あげる側（18歳以上かつ今度のお正月にお年玉を渡す予定の人）に、どのようにお年玉を渡すかたずねたところ、9割以上が「現金（手渡し）」と回答しました。
その理由として「現金の方がありがたみが伝わる」「対面の方が反応や感動が大きい」といった声が多く、キャッシュレス操作への不安よりも、直接手渡す文化的な重みをあえて選んでいるようです。
調査では、渡す相手の学年別に「お年玉予算 1人あたりの金額ランキング」を集計しています。
学年別に、最多となった金額は以下のとおりです。
小学生未満：
1〜1000円
小学校低学年：
2001〜3000円
小学校高学年：
4001〜5000円
中学生：
4001〜5000円
高校生：
9001〜1万円
大学生・専門学校生・短大生：
9001〜1万円（約3人に2人）
学年が上がるにつれて金額帯も引き上がっており、高校生以上では「1万円前後」が一つの目安となっていることがわかります。
今回の調査ではほかにも、お年玉の総額予算やお年玉についての気持ち（あげる側の意識）についても聞いています。
調査結果からは、キャッシュレスへの関心が高まる一方で、金額や渡し方については年齢に応じた一定の目安を意識しながら、年始の恒例行事としてお年玉を続けたいと考える人が多い様子がうかがえます。
＜調査概要＞
調査地域：日本全国
対象者条件：15〜79歳の男女
回答数：5000 ※国勢調査にもとづき性別・年代・地域を母集団構成に合わせて回収
調査実施期間：2025年11月19日（水）〜25日（火）
調査方法：モニターへアンケート調査
出典：2026年お年玉調査 キャッシュレスでもらいたい39%で8ポイント増
(文:All About 編集部)
調査の結果、デジタルネイティブ世代を中心にキャッシュレス化への要望が高まっているほか、お年玉予算の1人あたりの金額について、学年別のランキングも発表しています。
若者の4割が「スマホ決済」を希望20歳以下の若年層に、お年玉をスマホのキャッシュレス決済でもらいたいかたずねたところ、38.5%が「もらいたい」と回答しました。これは昨年の30.5%から8ポイントの急増で、2023年の調査開始以来最高を記録しています。
これに対し、あげる側（18歳以上かつ今度のお正月にお年玉を渡す予定の人）に、どのようにお年玉を渡すかたずねたところ、9割以上が「現金（手渡し）」と回答しました。
お年玉予算 1人あたりの金額ランキング（学年別）では、お年玉をあげる場合、1人あたりいくらあげているのでしょうか。
調査では、渡す相手の学年別に「お年玉予算 1人あたりの金額ランキング」を集計しています。
学年別に、最多となった金額は以下のとおりです。
小学生未満：
1〜1000円
小学校低学年：
2001〜3000円
小学校高学年：
4001〜5000円
中学生：
4001〜5000円
高校生：
9001〜1万円
大学生・専門学校生・短大生：
9001〜1万円（約3人に2人）
学年が上がるにつれて金額帯も引き上がっており、高校生以上では「1万円前後」が一つの目安となっていることがわかります。
今回の調査ではほかにも、お年玉の総額予算やお年玉についての気持ち（あげる側の意識）についても聞いています。
調査結果からは、キャッシュレスへの関心が高まる一方で、金額や渡し方については年齢に応じた一定の目安を意識しながら、年始の恒例行事としてお年玉を続けたいと考える人が多い様子がうかがえます。
＜調査概要＞
調査地域：日本全国
対象者条件：15〜79歳の男女
回答数：5000 ※国勢調査にもとづき性別・年代・地域を母集団構成に合わせて回収
調査実施期間：2025年11月19日（水）〜25日（火）
調査方法：モニターへアンケート調査
出典：2026年お年玉調査 キャッシュレスでもらいたい39%で8ポイント増
(文:All About 編集部)