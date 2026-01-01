±§Ãè¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ëÊýË¡¡ÚÂÐÌÌÊÔ¡Û
1000²¯¸Ä¤Î¶ä²Ï¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1000²¯¸Ä¤ÎÀ±¡½¡½¤³¤ì¤ÏÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤¬±§Ãè¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ±¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î¿ô¤È¤·¤Æ¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±§Ãè¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ±¡¹¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢ÏÇÀ±¤ò¤â¤Ä¹±À±¤¬Á´ÂÎ¤Î1³ä¤Û¤É¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢±§Ãè¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤é¤à¿ô¤ÎÏÇÀ±¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃÏµå¤Ë»÷¤¿ÏÇÀ±¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÃÎÅª¤ÊÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÏÇÀ±¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÇÀ±¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÏµå¤Î¤â¤È¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÅÇÈÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÃÏµå¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤é¤È²ñÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÛÀ±¿Í¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¡©
Èô¹Ôµ¡¤ÇÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤ÏÃÏµå¤«¤é¿ô¸÷Ç¯Î¥¤ì¤¿ÏÇÀ±·Ï¤Î½Ð¿È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âSF¤ËÅÐ¾ì¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢±§Ãè¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹Âç¤Ç¡¢ÍÆ°×¤Ë¤Ï¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤ÏÇÀ±·Ï¤Ç¤µ¤¨¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸÷Â®¤Ç4Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤Ë¸Â¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¹âÂ®¤Î±§ÃèÁ¥¤Ç¤âÌó6800Ç¯¤â¤ÎÇ¯·î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¤ÏÆìÊ¸»þÂå¡¢6800Ç¯¤Ïµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÛÀ±¿Í¡Ê¡áÃÏµå³°ÃÎÀÂÎ¡£ETI¡§ExtraTerrestrial Intelligence¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë´õË¾¡Ê¡©¡Ë¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¥ï¡¼¥à¥Û¡¼¥ëºîÀ®¤Ê¤É¤Î»þ¶õÁàºî½Ñ¤äÎÌ»Ò¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¿ÍÎà¤¬»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏµå¤òË¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ÛÀ±Ê¸ÌÀ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä³ÈÂç¤·¤¿µï½»·÷¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«ÃÏµå¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÛÀ±¿Í¤¬¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÅ·¤ÎÀî¶ä²ÏÁ´°è¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¾Êý¤Ç¡¢±§Ãè¤ÎÈàÊý¤Ë½»¤à°ÛÀ±¿Í¤¬È¯¤·¤¿ÅÅÇÈ¤¬¤«¤¹¤«¤Ê¿®¹æ¤È¤·¤ÆÃÏµå¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
°ÛÀ±¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È
°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤ÆÀÖ¤ÈÇò¤Î¶¯Îõ¤Ê¸÷¤¬Íð¤ìÈô¤Ó¡¢¤½¤ÎÌÜ·âÃÏ¶á¤¯¤ÇÅÅ²½À½ÉÊ¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËË½Áö¡¢¸÷¤¬ÄÌ²á¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡½¡½±Ç²è¡ØÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Î¿Í¡¹¤¬ÉÔ°Â¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ëÃæ¤Ç°ÛÀ±¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢°ÛÀ±¤Î±§ÃèÁ¥¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÏµåµ°Æ»¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÛÀ±¿Í¤¬ÃÏµå¾å¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤°¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ÛÀ±¿Í¤ÎË¬Ìä¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¸å¤Ç¤â¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«ÍÆ°×¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÂçº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤ä²Ê³Ø¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à·ö¡¹Óï¡¹¡Ê¤±¤ó¤±¤ó¤´¤¦¤´¤¦¡Ë¤ÎµÄÏÀ¤¬È¯À¸¤·¡¢°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯°ÛÀ±¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ÛÀ±¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌµÃÎ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤É¤¦À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡ÈÏÃ¤¹¡É¤Î¤«¡©¡¡Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°ÃÎ¼±¤¬³§Ìµ¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÛÀ±¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ¨ºÂ¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¡ÈËüÇ½ËÝÌõµ¡¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÌ¤ÃÎ¤Î¸À¸ì¤âËÝÌõ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏAI¡Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ïºî¤ì¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏµå¿Í¤É¤¦¤·¤Ê¤é¡¢¤¿¤¬¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Êª¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´é¤ÎÉ½¾ð¤äÏÃ¤·Êý¤ÎÊÑ²½¡ÊÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡¢Áá¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡Ë¤Ç´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤ä´î¤Ó¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤É¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤¿Ã±¸ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ñÏÃ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÂ¾Ì±Â²¤Î¸À¸ì¤Ç¤âÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯ÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÏµå¾å¤Î¿Í´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â°ÛÀ±¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤¬²»À¼¤äÊ¿ÌÌ¤ËÉÁ¤¯Ê¸»úµ¹æ¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ò´ð½à¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¡¢°ÛÀ±¿Í¤â¤½¤ÎÎà¿ä¤ÎÈÏáÆ¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ÛÀ±¿Í¤Ï²»À¼¡¢¤·¤«¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤ë¼þÇÈ¿ô¤Î¸À¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤«¡¢ÏÃ¤·¸ÀÍÕ°Ê³°¤ËÊ¸»ú¤äµ¹æ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÀ¸Êª¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏµåÀ¸Êª¤Î¡È²ñÏÃ¡É
µðÂç¤Ê¥¯¥¸¥é¤ÏË¤«¤Ê¡ÈÀ¼¡É¤ò¤â¤ÄÆ°Êª¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¹Ã¹â¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤äÄã¤¤¤¦¤Ê¤êÀ¼¡¢´Å¤¨¤¿¥¥å¡¼¥¥å¡¼¤È¤¤¤¦À¼¡¢¤«¤¹¤«¤ÊºÙ¤¯¹â¤¤À¼¡½¡½¤³¤ì¤é¤Ï¿åÃæ¤Ç¸ÆµÛ¤òÍøÍÑ¤»¤º¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¡¢Æ±Â²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯³¤ÍÎ¤Ë½»¤à¥¤¥«¤Ï¡¢Ä°³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ë³Ð¤¬°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¼çÌò¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÂÎ¿§¤ò¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ÎÈÃÅÀÌÏÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¸ÄÂÎ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¶õ¤òÈô¤Ó¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¤ÇÊë¤é¤¹Ä»Îà¤Ï¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÌÄ¤À¼¤äÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¡¢ÃÏÌÄ¤¤Î¥À¥ßÀ¼¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀ¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µá°¦¥À¥ó¥¹¤ä±©¤Ð¤¿¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å¤ÎÓ®ÆýÎà¤âÆ±¤¸¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÄ¤À¼¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡¢»Í»è¤äÈø¤Ê¤É¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¸À¸ì¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆìÄ¥¤ê¤Î¼çÄ¥¤äµá°¦¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ë¤ª¤¤¡Ê²½³ØÊª¼Á¡Ë¤âÁê¼ê¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¥¾¥¦¤ÏµÓ¤ò¥º¥·¥ó¥º¥·¥ó¤ÈÆ§¤ß¤Ê¤é¤·¡¢ÃÏÌÌ¤Î¿¶Æ°¤È¤·¤Æ·Ù¹ð¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ïº«Ãî¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñÀº«Ãî¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ï¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤È8¤Î»ú¤ËÊâ¤¤Þ¤ï¤ë¥À¥ó¥¹¤ÇÁã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë±Â¾ì¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥¬¤ÎÍÄÃî¤Ï¡È¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¬¤òÍÕ¤Ë¤¯¤êÊÖ¤·Ã¡¤¤Ä¤±¡¢Ãç´Ö¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¢Êª¤Ç¤µ¤¨¡ÈÌÛ¤Ã¤Æ¡É¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤È¡ÈÈáÌÄ¡É¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿¢Êª¤Ï¡¢¥Á¥ç¥¦¤ä¥¬¤ÎÍÄÃî¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÄ¶²»ÇÈ¤Ë¤è¤ëSOS¤ò½Ð¤·¡¢ÍÄÃî¤ÎÊá¿©¼Ô¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¿¢Êª¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²½³ØÊª¼Á¤òÊü½Ð¤·¤Æº«Ãî¤Ë¼õÊ´¤òÂ¥¤¹¡¢²½³ØÊª¼Á¤Ç¶Ýº¬¶Ý¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸Êª¤ÎÆÃÀ¤äÀ¸ÂÖ¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Êª¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²»¡Ê¶õµ¤¡¦¿å¤Î¿¶Æ°¡Ë¡¢ÃÏÌÌ¤Î¿¶Æ°¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤äÍÙ¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¡¢ÂÎ¤«¤éÈ¯¤¹¤ë¸÷¡¢²½³ØÊª¼Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¼õ¤±¼êÂ¦¤¬¸Þ´¶¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ÛÀ±¸À¸ì¤â¡¢°ÛÀ±¿Í¤ÎÂÎ¤Î¹½Â¤¤äÀ¸ÂÖ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÏÇÀ±´Ä¶¤äÀ¸Â©´Ä¶¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë°ÛÀ±¿Í¤ÎÂÎ¤äÀ¸ÂÖ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸À¸ì¤ÏÄÌ¤¸¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë°ÛÀ±¿Í¤Î5¤Ä¤Î¾ò·ï
¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯°ÛÀ±¿Í¤¬ÃÏµå¤òË¬¤ì¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢°ÛÀ±À¸Ì¿ÂÎ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÃÎ³Ð¤Ç¤Ï¤È¤é¤¨¤¬¤¿¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ñÏÃ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÍÇË¸ý¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°ÛÀ±¿Í¤¬ÃÏµå¤ËÀÜ¿¨¤òµá¤á¤ëÆ°µ¡¤ä¡¢Èà¤é¤ÎÏÇÀ±¤«¤éÃÏµå¤Ø¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆÍÇË¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ë°ÛÀ±¿Í¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²Ê³Øµ»½ÑÊ¸ÌÀ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹±À±´Ö±§ÃèÁ¥¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ÛÀ±¿Í¤¬ÊªÍýË¡Â§¤ä¿ô³Ø¤Î´ðËÜÄêÍý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸À¸ì³Ø¼Ô¥¹¥Þ¥ä¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÛÀ±¿Í¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¼Á¤È¤·¤Æ¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¼¡¤Î5¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Æ»¶ñ¤Î»ÈÍÑ¡¢¢¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ê¾ÝÄ§¡Ë¤Î»ÈÍÑ¡¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¡¢¤Ê¸²½¤Î·ÁÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥´ñ¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¸À¸ì¤Ï·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ïµ»½ÑÊ¸ÌÀ¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¸À¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¡¢¹Í»¡¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¾¤Î¹½À®°÷¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤«¤ÄÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÎ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¸ì¤È¤½¤ÎµÏ¿¼êÃÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÂ¾¤ÎÀ¸Êª¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÊ£»¨¤Ê¤¦¤¨½ÀÆðÀ¤ò¤â¤Á¡¢¼«¿È¤Î°Õ¿Þ¤ä»×¹Í¤Ê¤É¤òÀºåÌ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÁªÂòÀâ¤òÄó¾§¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¼¨º¶¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬¤¯¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¸À¸ì¤Ï¡ÈÍ¸Â¡É¤ÎÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¡ÈÌµ¸Â¡É¤ÎÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¸À¸ì¤È°ÛÀ±¸À¸ì¤Î¡Ö¼ýÚÌ¡×
¡ÈÀ¤³¦¶¦ÄÌ¸ì¡É¤Î¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¸ì¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤Î¥¯¥ê¥ó¥´¥ó¸ì¡Ê¢¨2¡Ë¡¢²»³Ú¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¥½¥ë¥ì¥½¥ë¡Ê¢¨3¡Ë¡¢ÍÙ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¸À¸ìÅù¡¹¡¢±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ø½ÑÅª¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°ÛÀ±¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¸À¸ì¤òÍÑ¤¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÍÑ¤¤¤ë¸À¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÛÀ±¿Í¤Î½»¤àÏÇÀ±¤Ï¡¢¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²áµî¤Ë¤Ï¡ËÀ¸Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¿å¤äÂçµ¤¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÃÏµå¤ËÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â»÷¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊªÍý¤ä²½³Ø¤ÎË¡Â§¤¬ÉáÊ×Åª¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÇÀ±¤ÎÀ¸Êª¤¬ÃÏµåÀ¸Êª¤Ë»÷ÄÌ¤Ã¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÇÀ±¤ÎÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¸À¸ì¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Î¸À¸ì¤È²¿¤«¤·¤é»÷ÄÌ¤Ã¤¿À¼Á¤ò¤â¤Ä¤È¤ß¤ë¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃÏµåÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î»þÂå¤Ë¤â¡Ö¼ýÚÌ¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼ýÚÌ¤È¤Ï¡¢¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë·ÏÅý¤ÎÀ¸Êª¼ï¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤äµ¡Ç½¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÓ®ÆýÎà¤Î¥¤¥ë¥«¤ä¥·¥ã¥Á¤ÏµûÎà¤Î¥µ¥á¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀäÌÇ¤·¤¿à¨ÃîÎà¥¤¥¯¥Á¥ª¥µ¥¦¥ë¥¹¡ÊµûÎµ¤Î°ì¼ï¢¨4¡Ë¤â¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ýÚÌ¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸Â©´Ä¶¤Ë¤è¤êÅ¬¤·¤¿»Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ë¥«¤ä¥µ¥á¤Ê¤É¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®¤Î±Ë¤®¤ËÅ¬¤·¤¿Î®Àþ·¿¤ÎÂÎ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤â¤Þ¤¿¼ýÚÌÅª¿Ê²½¤È¤·¤Æ½Ð¸½¤·¤¦¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡È²ÐÀ±¿Í¤Ï°ã¤¦¡É¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¡¢¥Ë¥¤¥Ï¥ª¡¢¥Ê¥Þ¥¹¥Æ¡¢¥ª¡¼¥é¡¢¥¹¥é¥Þ¥Ã¥·¥¢¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ä¡Ä¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î°§»¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÃÏµå¾å¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½7000¼ïÎà¤â¤Î¸À¸ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¸À¸ì¤Ë¤Ï¤è¤¯»÷¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃøÌ¾¤Ê¸À¸ì³Ø¼Ô¥Î¡¼¥à¡¦¥Á¥ç¥à¥¹¥¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå¾å¤Î¸À¸ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ¸Ë¡¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò¡ÖÉáÊ×Ê¸Ë¡¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥°¥é¥Þ¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥à¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¸À¸ì¤ËÉáÊ×Åª¤ÊÀ¼Á¤¬É½½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬¡Ö¸Ä¿Í¤ËÆâºß¤¹¤ëÀ¸Êª³ØÅª¤ÊÆÃÀ¡×¤À¤«¤é¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î³Æ¸À¸ì¤¬ÉáÊ×Ê¸Ë¡¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸À¸ì¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÀ¸ÊªÅª¤Ê´ï´±¡½¡½¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤ÐÇ¾¡½¡½¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤òÍý²ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÈºÇ¾¯²ó¿ô¤Î·×»»¼êÂ³¤¡É¤Ç¤¹¤àÊ¸Ë¡¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¸ì¤¬À¸Êª³ØÅªÆÃÀ¤Ê¤é¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Ë¼ýÚÌ¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏµå¤Ë¤ÏÁê¸ß¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëÀ¸Êª¤¬Â¿¼ïÎàÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»½ÑÊ¸ÌÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï1¼ï¤Î¤ß¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸À¸ì¤òÂ¾¤ÎÀ¸Êª¤è¤êÉý¹¤¯¤«¤ÄºÙ¤ä¤«¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¸»ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡Ê¸½À¸¿ÍÎà¡Ë¤È¤¤¤¦¼ï¤Ç¤¹¡£
¿ÍÎà¤Î¸À¸ì¤Î¤â¤Ä½ÀÆð¤µ¤ÈÀºåÌ¤µ¤¬Ê¸ÌÀ¤òÃÛ¤¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÛÀ±¿Í¤â¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¸Êª³ØÅªÆÃÀ¤È¤·¤ÆÉáÊ×Ê¸Ë¡¤ò¤â¤Ä¸À¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ç¥à¥¹¥¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡Ö¡È²ÐÀ±¿Í¤Ï¡Ê¿Í´Ö¤È¤Ï¡Ë°ã¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¢¨6¡Ë¡£
¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ÛÀ±¿Í¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¶²»ÇÈ¤äÂÎ¿§¤Î¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ÊÑ²½¡¢ÂÎ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¼§¾ì¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÊ¸Ë¡¤ÏÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¥Á¥ç¥à¥¹¥¡¼¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ï¤ì¤ï¤ìÃÏµå¿Í¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±§ÃèÁ´ÂÎ¤Îµ»½ÑÊ¸ÌÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÊ¸»úÄÌ¤ê¡È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡É¤ÊÉáÊ×Ê¸Ë¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨°ÛÀ±¿Í¤¬ÃÏµå¤È¶¦ÄÌ¤ÎÉáÊ×Ê¸Ë¡¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ãÊÉ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡È¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¡ÉÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¡ª¡×
¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢Áð¤à¤é¤«¤é1±©¤ÎÃã¿§¤Î¥¦¥µ¥®¤¬ÆÍÁ³¤È¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬¤½¤Î¥¦¥µ¥®¤ò»Ø¤µ¤·¡¢¡Ö¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡½¡½
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥¦¥µ¥®¤½¤Î¤â¤Î¤«¡¢Ãã¿§¤Î¥¦¥µ¥®¤«¡¢²¿¤«¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌÓÊÂ¤ß¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âµÓ¤ä¿¬Èø¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡½¡½¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¥¦¥µ¥®¤¬¤È¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áð¤à¤é¤ä¥¦¥µ¥®¤Î±£¤ì²È¤ò»Ø¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
1969Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ¯³Ø¼ÔW.V.O.¥¯¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÁê¸ßÍý²ò¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¡¢¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä°ÛÀ±¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå¿Í¤¬»Ø¤·¼¨¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ë³ÐÅª¤Ê¤Î¤«¡¢Ä°³ÐÅª¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤«¡©¡¡»ë³ÐÅª¤È¤·¤Æ¤â²Ä»ë¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ç³°Àþ¤äÀÖ³°Àþ¤Ç¸«¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏµå¿Í¤Ë¡Ö¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢°ÛÀ±¿Í¤Ï¼«¿È¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡Ö²¿¤é¤«¤Î»É·ã¡×¡á¡ÖÃÏµå¿Í¤Î¤¤¤¦¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ÛÀ±¿Í¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó°ã¤¦¾õ¶·¤Ç¥¦¥µ¥®¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤µ¤¨ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤»¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¤¬¥¦¥µ¥®¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Çò¤¤¥¦¥µ¥®¡¢Ãã¿§¤¤¥¦¥µ¥®¡¢¼ª¤ÎÃ»¤¤¥¦¥µ¥®¡¢ÌÓ¤Î¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤·¤¿¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£AI¤Î³Ø½¬¥·¡¼¥ó¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á°½Ð¤Î¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤é¤Ï¡¢¥¬¥ô¥¡¥¬¥¤ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊª¼Á¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¹æ¤ò¸«¤»¤ëÊýË¡¡Ê¡ÖÏ¢ÁÛ¾ðÊó¥Ñ¥±¥Ã¥È¡×¤ÈÈà¤é¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÃºÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹õ±ô¡Ê¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ë¤ä¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤Î»îÎÁ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊ¬»Ò¹½Â¤¼°¤ä·ë¾½¹½Â¤¿Þ¡¢ÃºÁÇ¤Î¸¶»ÒÎÌ¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤Î½Å¤µ¡¢¼ÁÎÌ¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤ò¶áÎÙ¤ÎÏÇÀ±·Ï¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤ÏÂÐÌÌ¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃúÇ«¤ÊÂÐÏÃ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ÛÀ±¿Í¤È¤â¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤³¤Î¸å¤Î¡ÖÄÌ¿®ÊÔ¡×¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¿ô³Ø¤ÎÄêÍý¤äÊªÍýË¡Â§¤ÎÃÎ¼±¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÏµå¿Í¤È°ÛÀ±¿Í¤ÎÃÎ³Ð¤äÇ§¼±ÊýË¡¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ë°ÛÀ±¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÛÀ±¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤í±§Ãè¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ëÊýË¡¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»î¤ß¼«ÂÎ¤Ï¿ô½½Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃÏµå¤òË¬¤ì¤¿°ÛÀ±¿Í¤È¼ÂºÝ¤Ë¡È´é¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¿ô¸÷Ç¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ô½½¸÷Ç¯¤âÎ¥¤ì¤¿ÏÇÀ±¤Ë½»¤à°ÛÀ±¿Í¤È¡¢ÄÌ¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄÌ¿®ÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
