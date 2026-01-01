奥さんに不倫フラグが立ったら、それをすぐに信じてしまう男性もいるようです。そしてその悲しみを晴らすかのように、自分も不倫をしてしまうという最悪な展開に。しかし、奥さんは本当は不倫なんてしていなかったら……？ 今回は、妻の友人に騙されて家庭が崩壊した話をご紹介いたします。

妻の友人の暴露

「ある日、妻の友人から連絡があり『お伝えしたいことがあります』と言われたため、2人で会うことになりました。すると彼女は『実は……あの子不倫しているんです』と妻が不倫しているという事実を教えてくれたんです。突然の暴露に驚いてしまって、現実を受け入れることができませんでした。でも話を聞いているうちにだんだん怒りや悲しみで感情がぐちゃぐちゃになってしまい、そんな俺を見て『今日は飲みましょう』『そのつらい気持ち吐き出してください！』『私が全部聞きますから！』と言ってくれたため、浴びるようにお酒を飲みました。

そして数時間後、気づいたときにはホテルの部屋にいました。隣には妻の友人の姿が……。俺は酔った勢いで、妻の友人と不倫をしてしまったんです。そしてその日から、妻の友人と禁断の関係になってしまいました。

その後、妻にこのことがバレてキレられたのですが、元はと言えば妻が先に不倫したことがきっかけです。そのことを問い詰めると『なに言ってるの!?』『私が不倫なんてするわけないでしょ』『きっとあの子に騙されたのよ……』と言われました。

妻曰く、友人は昔から人のものを奪うのが好きで、これまでに何度も好きな人や彼氏を奪われた経験があるのだとか。今回も、俺を奪うために、妻が不倫したと嘘をついて近づいてきたようです……。結局妻には離婚を告げられて、なにもかも失いました」（体験者：30代 男性・自営業／回答時期：2025年10月）

▽ 人の彼氏を奪うなんて、最低な行為です。誘惑に負けずに奥さんのことを信じてあげるべきでしたね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。