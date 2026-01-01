1月1日 公開

「僕の心のヤバイやつ」などを手掛ける漫画家の桜井のりお氏は1月1日、自身のXにて年賀イラストを投稿した。

描かれているのはそれぞれ袴と振り袖を着用した山田と市川。二人で”指ハート”を作るポーズとなっており、本イラストはセブンイレブン及びローソン、ファミリーマットのネットプリントでも販売されている。

ネットプリント

セブンイレブン

・予約番号：23232097

・有効期限：1月30日

ローソン/ファミリーマート

・ユーザー番号：JL7EYKEGE5

・有効期限：1月8日21時

(C)桜井のりお（秋田書店）2019