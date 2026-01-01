山田と市川で指ハート。「僕ヤバ」桜井のりお氏の年賀イラストが公開
1月1日 公開
「僕の心のヤバイやつ」などを手掛ける漫画家の桜井のりお氏は1月1日、自身のXにて年賀イラストを投稿した。
描かれているのはそれぞれ袴と振り袖を着用した山田と市川。二人で”指ハート”を作るポーズとなっており、本イラストはセブンイレブン及びローソン、ファミリーマットのネットプリントでも販売されている。
ネップリ登録しました- 桜井のりお@僕ヤバ13巻1/8発売＆劇場版2/13公開 (@lovely_pig328) December 31, 2025
ネットプリント
セブンイレブン
・予約番号：23232097
・有効期限：1月30日
ローソン/ファミリーマート
・ユーザー番号：JL7EYKEGE5
・有効期限：1月8日21時
(C)桜井のりお（秋田書店）2019