俳優・振付家の楢木和也（39）は妻で女優の田口恵那（36）が第1子を妊娠したことを1日、自身のXで発表した。

楢木は「いつも応援してくださる皆様へ。新年のご挨拶と合わせて、ご報告です。嬉しさと喜びに心躍らせていると共に、さらなる覚悟をもって人生を歩み進めます。そんな、2026年。どうか、温かく見守って頂けますと幸いです。よろしくお願い致します」として文書の画像を投稿した。

文書には「この度、私たち夫婦の間に第一子を授かりました」と発表した。「新しい生命の偉大さに心震わせていると共に母子共に健康で、無事に産まれてきてくれる事を願う日々です」とつづった。

また「大きくなっていくお腹を見たり、胎動を感じたりすると、父親になるんだという実感が日に日に増していきます」とし「出産予定は春先」と明かした。そして「元気に産まれて来てくれるその日まで、しっかりと妻を支えながら、1日1日を大切に過ごしていきたいと思います」としている。

2人は2022年3月2日にそれぞれSNSで結婚を発表した。田口はミュージカル「キャバレー」（2017年）や、岸谷五朗、寺脇康文が主催する演劇ユニット「地球ゴージャス」作品に出演するなど舞台を中心に活動。楢木は「ダンスパフォーマンス集団梅棒」に所属。舞台、ショーなどで俳優、振付家として活動している。