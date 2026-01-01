£Ç£Á£Ã£Ë£Ôà³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯á87Ï¢¾¡Ã£À®¡¡µ´Î¶±¡æÆ¡õDAIGO¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÈà¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡£²£°£²£¶¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¸Ä¿Í¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¡Ö£¸£·¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ³«»Ï»þÅÀ¤Ç¡Ö£¸£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡£Á°²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀËö¤Ëà±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶þ¿«¤È¤â¸À¤¨¤ëÀïÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö·ë¹½¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ï²»³Ú³èÆ°¤âºÆ³«¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥Ü¥¯£±¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤®¤¿¤¯¤Æ¡£µîÇ¯¡Ê¾Ã¤¨¤Æ¡Ë²¿¤«·î¤«°ú¤¤º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±ÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ã¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Èà¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È£±¿Í¤Ç¤Î»²Àï¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â¾½Ð±é¼Ô¤é¤¬¥é¥ó¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¡×¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç´Ö°ã¤¦¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£