¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯Êë¤é¤·¤¿³ùÁÒà¤ß¤Î¸æÅÂá¤Îº£ ¡ÖÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÀ¼
¡¡£²£°£²£µÇ¯£³·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦¸æË¡ÀîË¡ÃË¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±Ç¯£±·îÃæ½Ü¤´¤í¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËÆù¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢°ì»þ¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ß¤Î¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¸á¸å¤Ï¡û¡û¤ª¤â¤¤¥Ã¤¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ÎÄ«¥º¥Ð¥Ã¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï£±£¶ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖË»¤·¤¤»Ê²ñ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢£°£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö£±½µ´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯À¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ê²ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¡£
¡¡¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¤â¤¦£±¤Ä¤Î°ÛÌ¾¤¬¡Ö¶äºÂ¤ÎÌë¤ÎÄë²¦¡×¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¿ô½½²¯°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¤Î¹ë²÷¤ÊÍ·¤Ó¤Ã¤×¤ê¤âÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¯½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿³ùÁÒ»Ô¤Ë¤¢¤ëÄÌ¾Îà¤ß¤Î¸æÅÂá¤À¡£¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬ºÊ¡¦Ì÷»Ò¤µ¤ó¤È¤Î½ª¤ÎÀ³²È¤È¤·¤Æ·úÃÛ¤·¡¢¤½¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤Ö¤ê¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ß¤Î¸æÅÂ¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¡££²¿ÍÁÈ¤ÎÉÔ¿³¼Ô¤¬¡¢¤ß¤Î¤µ¤óÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¥±¥¬¿Í¤äÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤Î¸æÅÂ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦³ùÁÒ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£±£µÊ¬¤Û¤É¤Î¹âÂæ¤Ë¡¢¤ß¤Î¸æÅÂ¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ßÏÞ¯¤Ê¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤ÎÊÉ¤Ë¡Ö¸æË¡Àî¡×¤ÎÉ½»¥¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤É´ÉÍý¤Ï¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤«¤Ê¤ê±ü¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó°ú¤Ã±Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬°¤¤¤·¡¢ÃÍÃÊ¤âÃÍÃÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î²È¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ãæ¹ñ¿Í¤¬³ùÁÒ¤ÎÅÚÃÏ¤âÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¦¤È¤·¤¿¤éÃæ¹ñ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤â¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ò¾·¤¤¤Æ°û¤ß²ñ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾è¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤òÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤Íî¤Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£