12星座別！2026年1月1日〜1月31日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
自分でもびっくりする素晴らしいアイデアを思い付く？すぐに試してみて2026年1月は、天王星に注目すべきひと月です。というのも太陽、水星、金星、火星が次々と天王星を幸運な角度で刺激するから。その結果、私たちには自分でも驚くほどの素晴らしいアイデアがもたらされるでしょう。ピン！とひらめいたら、すぐに実行に移すとうれしい成果がありそう。
特にお金を蓄えたり増やしたりすることに関しては幸運が。グズグズしていてはダメ。思い付きを速攻で試すことで、金運を大きくアップさせることができるのです。
天秤座1月の天秤座はダウン傾向の運勢。外に出ると何かとトラブルに遭いやすい暗示が。1月は家でゆっくりするのがおすすめです。家族とお正月をのんびり過ごすのもいいし、友人を家に招いて新年会を開くのもいい。運気は少しずつ持ち直すはずです。
マネー面もやや厳しめ。食費高騰が家計を直撃しそうです。1円でも安いお店を探しましょう。同時に遊興費や趣味費を少し削る勇気を持ってください。それだけで家計は安定するはずです。
ラッキーアイテム：大皿
蠍座新年を迎えても好調運をキープする1月の蠍座です。新しくやりたいこと、知りたいことがたくさん。心を抑えず、積極的にチャレンジしましょう。日々はますます輝くはずです。ぼんやりしているとツキが遠のくので早めに。
そのために多少の出費はあるでしょうが、我慢するのはナンセンス。持ち前の才覚でやりくりしてください。また手に入った金銭情報には落とし穴がありそう。うのみにせず、契約書などは隅々まで読み込んで金運の防衛を。
ラッキーアイテム：ブックスタンド
射手座1月の射手座は穏やかな新年を迎えられる運気です。好きなことを自分のやり方でやっていけるでしょう。常識的なやり方や人まねは運気をダウンさせるので、あくまでも自分流にこだわって。また多少古くても好みのファッションに身を包めば、ツキを引き寄せられるでしょう。
家計管理上手になれるのも1月のうれしい点。家計簿を付け、お金の出入りを把握する努力を続けましょう。家計簿は手書きがおすすめ。正しい金銭感覚が身につくはず。
ラッキーアイテム：抱き枕
山羊座1月の山羊座は快調運が約束されています。行動力が大きくアップし、臆することなく動き回れるでしょう。なんであれ、よく考えてから行動すれば願った以上のことができるはず。やりたくても諸事情で断念していたことにトライする絶好のチャンスです。
マネー面は浪費傾向が強まってしまいそう。身の丈に合った買い物を心掛けてください。ネットショッピングも避けるのが正解。特に深夜のショッピングは我を忘れてしまいそうなので要注意。
ラッキーアイテム：ハサミ
水瓶座やや不安定な運気の1月の水瓶座。気力がダウンし、ダラダラ過ごしては後悔する日もあるでしょう。しかし自分を責めず、「そんな日もあるさ」と気楽に構えたいもの。そのおおらかさが運気を安定させるはずです。
リフレッシュ目的のショッピングも運気改善に役立ちます。ただし買い物の上限額を決めることを忘れずに。気の向くままカードショッピングするとあとで大変な思いをしそうです。また百均などでも気分がスッキリする可能性あり。
ラッキーアイテム：ウオーキングシューズ
魚座魚座の1月は好調な運気。友人知人との楽しい時間が約束されています。初詣や新年会などを共に楽しむといいでしょう。そこで交わした数々の言葉はあなたによい刺激を与えてくれそう。これは！と思ったらメモを取っておくのがおすすめです。
ただし友人たちがすすめる投資話は損失の可能性が潜んでいます。うかつに話に乗らないように。またショッピングも友人のすすめを信じると後悔する暗示が。自分の選択眼を信じることが大事です。
ラッキーアイテム：自転車
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)