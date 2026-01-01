帰省時の手土産にしたい「静岡県のお土産」ランキング！ 「治一郎のバームクーヘン」超えの1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
年末年始に帰省した時に、家族や友人たちに気の利いた手土産を持って帰りたいと思う人も多いでしょう。そこで、今回は「静岡県のお土産」に限定したランキングを作成。「帰省時の手土産にしたい静岡県のお土産」ランキングを紹介します。
また、卵黄と卵白を分け別々に混ぜる「別立て法」により、きめ細かい生地に仕上げケーキのようなふんわり食感も実現。何度も食べたくなるバームクーヘンとして大人気です。
回答者からは、「ていねいに焼き重ねたお菓子で、見た目もよく土産にしたいです」（50代女性／広島県）、「おいしくて見た目の体裁もとても良く、実際購入して手土産にしたときに喜ばれたことがある」（40代女性／神奈川県）、「しっとり感がお上品なので」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
素材にもこだわり、バターは厳選したものを取り寄せ、砂糖は特別精製した粒子の大きいグラニュー糖を使用。厳しく品質をチェックした小麦粉を使い、うなぎのエキスを加えて焼き上げ、秘伝のタレを塗って完成させています。定番のお菓子として、幅広い世代から人気の商品です。
回答者からは、「昔から親しみのある定番のお土産である。保存期間も長いため」（30代女性／静岡県）、「静岡土産の定番で、老若男女問わず喜ばれる」（30代女性／石川県）、「サクサク食感と香ばしい風味で世代を問わず喜ばれます。パッケージも華やかで、家族や親戚への手土産に安心して選べる一品です」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
