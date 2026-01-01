最大震度7を観測した能登半島地震で、横倒しになったビルの下敷きになり、妻と娘を亡くした楠健二さん（57）が1日、かつて自宅があった輪島市を訪れ、家族の冥福を祈った。

「出せなくてごめんなさい」。妻子を助け出せなかった後悔を抱えながら、楠さんは、妻と交わした「輪島に戻る」約束を果たすため、遠く離れた神奈川の地で再起を誓う。

がれきに体を挟まれ妻子が犠牲に

石川県輪島市の中心部、朝市通りの近くで妻と共に居酒屋「わじまんま」を切り盛りしていた楠健二さん。2024年1月1日の能登半島地震で、隣接する地上7階建てのビルが横倒しになり、自宅兼居酒屋が押しつぶされた。

中にいた妻・由香利さん（当時48）と長女の珠蘭さん（当時19）ががれきに体を挟まれ、息を引き取った。

1日、楠さんは自宅があった場所を訪れ、花を手向けた。

「ここにいたんだよ。謝るしかない。出せなくてごめんなさい」

楠さんは涙ながらに2人を助け出せなかった後悔の言葉を繰り返した。

遠く離れた川崎で営業再開 でも海鮮は100%能登産

輪島市からおよそ320キロ。川崎駅前にあるビルの地下から、毎晩、にぎやかな声が伝わってくる。

2024年6月、楠さんは以前暮らしていた神奈川県川崎市で、かつての店と同じ「わじまんま」の看板を掲げて居酒屋をオープンした。

「輪島の復興復旧まで働かないでいられる財力もないしさ、じゃあやるしかない。やるしかないんだよ。『やりたい』じゃなくて『やるしかない』」

残された子どもたちと共に生活していくため、再び店に立つことを決めた。

2025年12月。楠さんは、石川県産のズワイガニのメス＝香箱ガニの身を取り出し、甲羅に丁寧に盛り付けていた。

「こっちのお客さんに能登のものを食べてほしいし。去年もやったけど、今年もやっぱりその時期が来たので」

能登の食材から感じる時の流れ。地震からまもなく2年の歳月が経とうとしていた。

「1年経ったろうが2年だろうがあの状態からはまだちょっと抜け出していない状態。ただひたすらに忙しい思いすれば、気が紛れるかなと思ったけどそうでも無かったんだよ」

店内には能登のイベントのポスターや日本酒がずらり。海産物は100%能登からの直送にこだわり、箸袋や手拭き、ペーパータオルまでも能登から仕入れている。

「本当は近くで買えば安いんだけど」

川崎にいながら、輪島の一員として少しでも復興の力になろうとしている。

「いつか輪島に戻る」妻と交わした約束

楠さんには妻・由香利さんと交わした約束がある。

「輪島で最期を迎えよう」。

静岡県出身の楠さん。20歳の頃に川崎市に移り、後に妻となる由香利さんに出会った。飲食店の店長として料理の腕を磨き、2018年に由香利さんが生まれ育った能登に移り住んだ。

開業前、輪島市のホテル「こうしゅうえん」に泊まり2人で店の構想を練った。こんなことをしたい、こういう場所にしたいと夢が広がっていった。その時、楠さんの目についた輪島市のパンフレット。まちのおすすめスポットや水揚げされる海産物が紹介されていた。何気なく、冊子に載っていた魚の絵を描いた。気に入った由香利さんの発案で、絵をスキャンしのれんとして輪島の店に掲げた。

地震後、押しつぶされた家からのれんを見つけ出した。汚れて破けていたが丁寧に洗い、川崎の店に飾ることを決めた。

「いずれやっぱり戻らなきゃいけないなって思っていますよ」

いつかまた輪島に戻ることを誓い、楠さんは川崎で店に立ち続ける。

「素人でもわかる」納得できないビルの倒壊

2025年12月、ビルが倒壊した原因を調べていた国土交通省の有識者委員会が最終報告書を取りまとめた。

基礎くいの損傷や軟弱な表層地盤が倒壊の要因になった可能性があるとしたうえで、ビルが建設された1975年当時はくいに関する耐震基準が導入されておらず、揺れに対する抵抗力が弱かったと指摘。大きな揺れでくいが壊れたことに加え、ビルの柱の配置が偏っていたことで重量が特定部分に集中、地盤の弱さも影響するなど、複合的な要因で倒壊したと結論付けた。一方で、未解明な部分も多く「今後の調査研究で変わりうる」とした。

妻子の命を奪ったビル倒壊の原因究明を求め続けてきた楠さんにとって、納得のいく調査結果ではなかった。

「くいが外れたから地震で倒れましたっていうのは素人の僕でもわかりそうな結果だった。もうちょっと内容を突き詰めて、なんでそうなったのか、だからこうなったんだっていうところを詳しく調べてくれないと」

原因がわかったとしても2人は帰ってこないし、前進できるかもわからない。それでも楠さんは2人が亡くなった理由を探し求めずにはいられない。

「どういうふうに気持ちに整理をつけるかっていうのを日々戦ってるから、頭の中で、心の中で。原因がわかったからって次、一歩を踏み出すかと言ったら、そういうわけにもいかないような気がする。ただ、それを調べ上げないとやっぱり進まないものは進まないよ」

刺身やカキ 能登の食材に笑顔広がる

午後5時半、開店の時間を迎えた。

店内に響くにぎやかな声。テーブルには新鮮な刺身の盛り合わせや、由香利さんが生まれた七尾市中島町で獲れたカキが並ぶ。

この場所には能登に思いを寄せる人も多く集まる。この日訪れたのは、輪島の店にもよく通っていたという姉妹。

「ダンスをやっていて、発表会の帰りによく行っとったよね。めっちゃでっかい唐揚げがあるんですけど」「あれおいしいよね」「唐揚げ食べによく行っていました」「気持ちは輪島にしかないです」

20席余りある店内は予約時点で満席。かつては楠さんが板場を担当していたが、揚げ物などそれ以外は由香利さんが担っていた。今は楠さん1人で調理を仕切っている。

せわしなく動き回りながらも、にぎやかな店内を見つめ、楠さんはこの日初めて目を細めた。

「やっぱりお客さんがおいしい、おいしいと食べてくれるのが一番ねやりがいがあるよね。相手は機械じゃないからね、人間だからね」

「本当は受けたくない」それでも取材に答える“使命感”

地震から2年、多くの報道陣からの取材に応じてきた。そのたびに苦しい思い出が蘇りつらい気持ちになる。

それでも、取材に答えるのには理由がある。

「本当は受けたくはないんだけど、思い起こしちゃうし。だけどね、向こう（能登）からこっち（川崎）に出てきちゃってるから。何かできることないかなって…」

訪れた客からは「能登ってもう復興終わったの？」といった言葉を耳にすることも。連日、川崎の店に立ち、能登の現状が伝わっていないことを痛感していた。

「新聞やテレビに出れば、今の能登の方を向いてくれる人がいれば、その人が助けになるかもしれないじゃない。能登のためにと思って出てるつもりなんだけどね」

店に掲げる「復興中」の文字 生きる意味を探し続ける

地震から2年を迎えた1日。楠さんの心情にはとある変化があった。去年は参加を見送った犠牲者追悼式に、今年は足を運ぶことにした。

「地震や豪雨で亡くなった人ってたくさんいらっしゃるじゃない。そういえば俺その人達に1回も手を合わせてないなって思ったのね」

川崎の店の入り口に掲げる「復興中」の看板。楠さんはきょうも店に立ち、今を生きる。

「失ったものばっかり数えていてもしょうがないっていうのは頭のどこかにあるし、残ったものは何かっていうのを考えていかなきゃいけないなって。生きるっていうことはそういうことなのかな」

大切な妻と娘の2人を亡くした辛さや苦しみ、悲しみは何年・何か月経とうと変わらない。「生きること」とはどういうことなのか。

楠さんはその問いに向き合うことで一歩、前に進もうとしている。