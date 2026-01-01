GACKT「格付けチェック」今年も全問正解で個人記録87連勝を更新「なんで間違うか分からない」余裕のコメントで締めくくる
【モデルプレス＝2026/01/01】アーティスト・GACKTが1月1日、ABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時〜9時）に出演。個人連勝記録を87連勝まで伸ばした。
【写真】チーム制拒否・GACKT、単独参戦の様子
昨年2025年放送の「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」でタレントのDAIGO、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔とチームを組み惨敗したことから、今回は単独で参加することを伝えていたGACKT。格付けチェック「ワイン」、「殺陣」、「弦楽八重奏」、「ミシュランシェフ」、「オーケストラ」と次々に正解を選び、1問も間違えることなく最終問題へとたどり着いた。
最後の格付けチェック「しゃぶしゃぶ」では、A「豚」、B「最高級の米沢牛」、C「猪」の中から、一流の米沢牛を見極める。GACKTは「B」を選び、連勝記録を伸ばした。浜田雅功と対面したGACKTは「これは…簡単です」といい「（田村）淳の言ってることが分からない（笑）」と「豚肉」を選んだ田村にツッコミ。最後には「なんで間違うか分からないですよね」と余裕の言葉を口にし、番組を締めくくった。
同番組は、浜田を司会に一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受けていく。間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値無し（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティである。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】チーム制拒否・GACKT、単独参戦の様子
◆GACKT「格付けチェック」87連勝に伸ばす
昨年2025年放送の「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」でタレントのDAIGO、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔とチームを組み惨敗したことから、今回は単独で参加することを伝えていたGACKT。格付けチェック「ワイン」、「殺陣」、「弦楽八重奏」、「ミシュランシェフ」、「オーケストラ」と次々に正解を選び、1問も間違えることなく最終問題へとたどり着いた。
◆浜田雅功司会「格付けチェック」
同番組は、浜田を司会に一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受けていく。間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値無し（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティである。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】