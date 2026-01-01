シャオミが最大44％もお得な「スマートなくらし 新春福袋2026」を公式Webストアと直営店で販売中！最大40％OFFの「新春初売り」も実施中
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は24日、同社の公式Webサイト（ https://www.mi.com/jp/ ）内の公式Webストアおよび直営店「Xiaomi Store」（イオンモール浦和美園店・イオンモール川口店・イオンレイクタウンkaze店・イオンモール幕張新都心店・カメイドクロック店）において2026年から「スマートなくらし」にチャレンジしたいという人に向けて最大44％もお得に購入できる「Xiaomiでスマートなくらし 新春福袋2026」を販売するとお知らせしています。
また「Xiaomi公式 楽天市場店」（ https://www.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/ ）では対象商品がお得になる「Xiaomi 新春初売り」を2026年1月1日（木）0：00から1月5日（月）23：59まで開催しており、ウェアラブル製品が最大40％OFF、モバイルバッテリーが最大36％OFF、テレビが最大27％OFF、モニター＆スピーカーが最大12％OFF、掃除機が最大30％OFF、キッチン家電が最大17％OFF、スマート家電が最大13％OFFとなっています。
|福袋テーマ
|パッケージ内容
|市場想定価格（税込）
|福袋価格（税込）
|割引率
|はじめてのスマート体験福袋
|・Xiaomi Band 8 Pro
・REDMI Buds 5 Pro（ブラック）
・Xiaomi 165W Power Bank 10000（Integrated Cable）
|24,540円
|17,940円
|約27％
|くらし整う 健康管理福袋
|・Xiaomi スマート温湿度計 3 mini
・Xiaomi スマート体重計 5400
・Xiaomi エアフライヤー6.5L
・Xiaomi 布団クリーナー
・Xiaomi 布団クリーナー フィルター（2パック）
|21,000円
|17,640円
|約16％
|おうち充電快適リビング福袋
|・Xiaomi TV A Pro 65 2025
・Xiaomi サウンドアウトドア
・Xiaomi スマートカメラ C500 Dual
・Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite
・Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite フィルターキット
・Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact
・Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact フィルター
|132,900円
|97,780円
|約26％
|自分磨き 美容と身だしなみ福袋
|・Xiaomi ウォーターフロッサー 2
・Xiaomi ウォーターフロッサー 交換用ノズル
・Xiaomi 電動シェーバーS200
・Xiaomi 電動シェーバー S200交換用ヘッド
・Xiaomi ヘアカッター2
・Xiaomi 電動歯ブラシ T302
・Xiaomi 電動歯ブラシ 302交換用ヘッド
|18,260円
|10,180円
|約44％
|仕事も遊びも快適 ワーク＆ゲーミング福袋
|・Xiaomi ゲーミングモニター G27i
・Xiaomi デスクトップスピーカー
・Mi モニター掛け式ライト
・Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort
・Xiaomi 5-in-1 Type-C ハブ
|36,500円
|24,380円
|約33％
