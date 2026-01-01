ほっそり華奢に見せてくれる♡ スリットな【花柄ナロースカート】着回し4選

楽しい予定もラブな予定も満載なこの時期。どんなコーデにもあう万能スカートがあったら最強じゃない？そこで今回は、中川紅葉とともに、ほっそりきゃしゃに見せてくれる「花柄ナロースカート」の着回し術をお届けします。スリットで可愛いだけじゃないオトナな雰囲気をアピールしちゃお♡

Item 着回すアイテムはこちら♡

花柄ナロースカート

スリットで可愛いだけじゃない私を演出

スタイルのよさってメンズからのポイント高め。ほっそりきゃしゃに見せてくれる、つかずはなれずなシルエットが◎。

花柄ナロースカート 16,500円／LiLiRena

Cordinate 小物を上手に取り入れる上級者コーデ♡

シンプルなニットに花柄で甘くのバランスがモテ女子の鉄則♡ 小物に差し色を取り入れて脱ブナンにきめて◎。

花柄ナロースカートは着回し。ニットカーディガンとビスチエのセット 23,980円／LILY BROWN カチューシャ 8,030円／THE HAIR BAR TOKYO ハンドルバッグ 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ロングブーツ 19,910円／RANDA

Cordinate キレイめ全人類ウケコーデ

なかは甘く、コートはオトナな組みあわせで、全人類ウケコーデが即完成♡映えるコートとレースでキレイめにまとめるのがコツ。

〈右・紅葉のコーデ〉花柄ナロースカートは着回し。ロングボアコート 16,500円／LiLiRena レーストップス 12,980円／LILY BROWN イヤリング 1,650円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 2,590円／神戸レタス ショートブーツ 12,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）インナー／スタイリスト私物〈左・餅田コシヒカリのコーデ〉赤カーディガン 6,930円／LAVEANGE 花柄キャミワンピース 4,949円／W♥C デニムフレアーパンツ 6,600円／PUNYUS ファーバッグ 19,800円／Chapeau d’O（Chapeau d’O 東急プラザ銀座店）ミュール 9,900円／RANDA  レザージャケット／本人私物

Cordinate ラフなのにおしゃれな大学生コーデ

ラフでキャンパスコーデとしても着れるスタイル。シンプルすぎないようにチェーンベルトやファーバッグをあわせて、女のコらしさもプラスして♡

花柄ナロースカートは着回し。BIGロゴスエット 6,990円／Gap チェーンベルト 1,099円／WEGO ファーバッグ 7,900円／Olu. スニーカー 15,400円／プーマ

Cordinate 彼ウケ抜群のあざとコーデ

ピンク×ホワイトとあわせてとことんあざと可愛く♡ 小物や花柄もしっかり取り入れてちゃめっ気あふれる雰囲気をメイク。

花柄ナロースカートは着回し。ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN レーストップス 12,980円／LILY BROWN ヘアピン（2個セット）1,210円／アネモネ（サンポークリエイト）サングラス 4,290円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）サイドリボンバッグ 4,390円／Olu. ロングブーツ 19,910円／RANDA インナー／スタイリスト私物
PROFILE

餅田コシヒカリ

もちだ・こしひかり●1994年生まれ、宮城県出身。愛らしいキャラクターと音大卒の確かな歌唱力を持ち、歌やものまねでも注目を集める。

YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気。

撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子