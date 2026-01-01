ほっそり華奢に見せてくれる♡ スリットな【花柄ナロースカート】着回し4選
楽しい予定もラブな予定も満載なこの時期。どんなコーデにもあう万能スカートがあったら最強じゃない？そこで今回は、中川紅葉とともに、ほっそりきゃしゃに見せてくれる「花柄ナロースカート」の着回し術をお届けします。スリットで可愛いだけじゃないオトナな雰囲気をアピールしちゃお♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
花柄ナロースカート
スリットで可愛いだけじゃない私を演出
スタイルのよさってメンズからのポイント高め。ほっそりきゃしゃに見せてくれる、つかずはなれずなシルエットが◎。
Cordinate 小物を上手に取り入れる上級者コーデ♡
シンプルなニットに花柄で甘くのバランスがモテ女子の鉄則♡ 小物に差し色を取り入れて脱ブナンにきめて◎。
Cordinate キレイめ全人類ウケコーデ
なかは甘く、コートはオトナな組みあわせで、全人類ウケコーデが即完成♡映えるコートとレースでキレイめにまとめるのがコツ。
Cordinate ラフなのにおしゃれな大学生コーデ
ラフでキャンパスコーデとしても着れるスタイル。シンプルすぎないようにチェーンベルトやファーバッグをあわせて、女のコらしさもプラスして♡
Cordinate 彼ウケ抜群のあざとコーデ
ピンク×ホワイトとあわせてとことんあざと可愛く♡ 小物や花柄もしっかり取り入れてちゃめっ気あふれる雰囲気をメイク。
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子
