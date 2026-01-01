ukaのリニューアルで誕生。伊豆クロモジ発想の頭皮美容液が新時代へ

忙しさや年齢変化によって、気づかぬうちに乱れがちな頭皮環境。ukaから2026年元日に登場する「uka IZU KUROMOJI Re Serum for scalp」は、ヘッドスパ発想とリジェネラティブな考え方を融合させた新しい頭皮用美容液です。自然の恵みと先端技術を掛け合わせ、日常のケアを心地よいリセットタイムへ。髪の美しさを育むための土台づくりを、毎日の習慣として取り入れてみませんか。

頭皮のめぐりに着目した新処方

リニューアルの核となるのは、頭皮の“ゴースト血管”※に着目した設計。多忙な生活やストレス、加齢などで起こる乾燥やハリ低下に、温感成分バニリルブチルとデキストラン硫酸ナトリウムがアプローチします。

さらに、37種類のミネラルと18種類のアミノ酸を含むフルボ酸（保湿）を配合。

庄内平野の米発酵液（保湿）、伊豆の椿花エキス（バリア機能）、石垣のヘナエキス（ハリコシ）など植物由来成分が、健やかな頭皮環境を多角的にサポートします。

※毛細血管の血流が滞り、栄養が届きにくくなる状態。

伊豆クロモジ×リポソームの力

主役成分には、伊豆産クロモジウォーター（保湿）を50％配合。リナロールを含むクロモジの恵みを、リポソームカプセルに閉じ込めて角層のすみずみまで届けます。

荒れやすい頭皮をやさしく整え、うるおいと艶のある髪の土台づくりをサポート。

さらに、エイジングフラーレンやウメ果実エキス※年齢に応じたケア、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸などを組み合わせ、整肌・弾力・ハリまで叶える処方に仕上げています。

使いやすさも進化した新デザイン

スポイトタイプからスプレータイプへと進化し、頭皮に直接届きやすく、毎日のケアがより手軽に。ukaのケンザンでマッサージしながらなじませることで、頭皮も気分も心地よくめぐります。

ラインアップは2種類。uka IZU KUROMOJI Re Serum for scalpは価格6,600円（税込）、容量50ml。スパウト付きリフィルは価格11,000円（税込）、容量100ml（スパウト付きリフィル）。

いずれも発売日は2026年1月1日（木）です。

未来の髪は、今日の頭皮から

ukaのリニューアルによって生まれ変わったReセラムは、自然と科学の力で頭皮環境を根本から見つめ直す一本。毎日のケアに取り入れることで、髪だけでなく心まで整うような感覚をもたらします。

新しい年のスタートに、自分自身をいたわる頭皮美容習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡