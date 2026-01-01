2001年9月にグランドオープンした東京ディズニーシーが、今年25周年のアニバーサリーイヤーを迎えます。開業当時から『ディズニーシー・トランジットスチーマーライン』を支え続けている松本さんを取材。松本さんだからこそ知っているパークの変化や、アトラクションの魅力を聞きました。

■松本さんの経歴

1998年〜2001年 東京ディズニーランド トムソーヤ島いかだ

2001年〜現在 東京ディズニーシー ディズニーシー・トランジットスチーマーライン

■開業前は“決まっていないことがすごく多かった”

1998年、入社後に東京ディズニーランドのトムソーヤ島いかだに配属された松本さん。その後、オープンを控えた東京ディズニーシーに異動。以来、約25年にわたりディズニーシー・トランジットスチーマーラインを担当しています。そんな松本さんにディズニーシーの開業時を振り返っていただきました。

――東京ディズニーシーが開業したときの気持ちは？

開業日をすごく楽しみにしていました。ただ、残念ながら開業日の天気予報が雨だったんですね。雨の中パークがオープンしてすごくうれしい気持ちがいっぱいだったんですけれども、「雨か」という気持ちが多少なりともありました。ミッキーたちが出てきてお話をした時に、空から太陽が差し込んできたのがすごく印象的で「あっ、ディズニーってすごいな！」って思いました。

開業する前に決まっていないことがすごく多くて、（グランドオープン前に）プレビューを何日かやったんですけれども、プレビューをやりながら「今日はこうしよう、今日はこうしよう」っていろんなことを試行錯誤したんです。決まっていないなか、ゲストの方からも意見を言われ、周りのキャストからも意見を言われ、上司からも意見はないのかと。いろんなことを考えながら取り組んできたので、本当に大変だった記憶があります。

――開業当日、松本さんは？

当日はそちら（メディテレーニアンハーバー内）の階段の上でセレモニーをじっと見ていました。ゲストの皆さんがすごくいい笑顔で目をキラキラ輝かせながら入園してきた顔をじっと見ていました。

――お客さんを乗せた船を運航したときはどのような思いでしたか？

感動の一言です。ついにこの日が来たんだなと思いました。

■今年で開業25年 “変わったもの”と“変わらないもの”

松本さんが東京ディズニーシー開業当時から担当しているディズニー・トランジットスチーマーラインは、小型の蒸気船に乗って冒険の船旅に出かけることができるアトラクション。船の上からしか見ることのできないパークの風景を楽しむことができます。

――開業当時から変わっていないところはありますか？

開業当初から受け継がれてきた“船乗り魂”だと思います。やはり、ゲストの皆さんを安全で快適な船旅にご案内するというこちらの気持ちは開業当初から変わっていないと思います。

――変わったところはありますか？

変わったところは、トランジットスチーマーラインには、“マリーントランジットサービス”という無線放送が導入されました。各テーマポートに合わせてBGMやアナウンスが流れるもので、よりワクワクする体験ができるようになりました。

――松本さんから見える景色も変わった部分はありますか？

新しいアトラクションが増えるたびに、パークへ入園してくるゲストの皆さんの“朝の流れ”が大きく毎回変わってます。タワー・オブ・テラーができた時、トイ・ストーリー・マニア！ができたときにはパークから左側へ。ソアリン：ファンタスティック・フライトができた時には、パークの右側への流れがすごく増えたんです。そして去年、ファンタジースプリングスができた時には一番奥のテーマポートまで行くということで、より多くの皆さんが朝からトランジットスチーマーラインにご乗船していただけるようになりました。

新しいアトラクション・新しい施設ができるたびにワクワクしました。その横を毎日通れるトランジットスチーマーライン、そしてゲストの皆さんにご案内できるトランジットスチーマーラインは本当にステキなアトラクションだといつも思っています。

■魅力は「幸せいっぱいな気持ちで帰れるところ」

――ディズニーシー・トランジットスチーマーラインの魅力はどんなところですか？

さまざまなテーマポートを巡るというところが魅力です。朝、パークに訪れたゲストの皆さんがトランジットスチーマーラインに乗り、テーマポートを巡る間に“今日はこのアトラクションに乗ろうかな？” “この施設に行こうかな？” などいろんな計画を立てながら、ワクワクしながら胸を膨らませながら船に乗ることができる。そして帰りには、“今日こんなアトラクション乗ったな” “こんな体験したな” などを思い出しながら、幸せいっぱいな気持ちで帰れるというところが非常に魅力だと思っています。

――印象に残っている一番の思い出はありますか？

私たちトランジットスチーマーラインのキャストは、今までディズニーシーで行われていました数多くの水上ショーにも参加してきました。スペシャルイベントの思い出というのがすごく大きく残っているんです。（ショーでは）船の操船をしながら、本当に多くのゲストの皆さんが、私たちに注目して期待を大きく胸に膨らませて私たちをじっと見ている。そのまなざしが、とても幸せに思えました。

■開業25周年を迎える東京ディズニーシー 「ありがとうという気持ちがいっぱい」

――東京ディズニーシーは開業25周年を迎えますがいまどんな思いですか？

本当に25周年本当にありがとうという気持ちがいっぱいです。25周年という素晴らしい瞬間をゲストの皆さんと一緒に過ごせる日を楽しみに待っています。