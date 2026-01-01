新春恒例、元祖格付けバラエティ『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に、個人８１連勝中のＧＡＣＫＴが今年はパートナーなしで単独参戦。「ワイン」「殺陣」「弦楽８重奏」「ミシュランシェフ」「オーケストラ」「しゃぶしゃぶ」の６つのチェックすべてに一人で挑み、圧倒的な存在感を見せた。

©️ABCテレビ

【TVer】絶対王者ＧＡＣＫＴ様にはゴージャスな椅子をご用意！ＧＡＣＫＴ様の指には３０００万円のダイヤが光る！



２００９年のお正月SPに初出演して以来、今年で１４回目の参戦となるＧＡＣＫＴ。冒頭、「去年はあのポンコツの２人（DAIGOと鬼龍院翔）のせいで消えてしまったんで」とぼやきつつ、「２０２６年はワールドツアーもやる大事な年。ここはやっぱり一流で」と意気込み、前人未踏の個人連勝記録がかかるチェックがスタートした。

©️ABCテレビ

今年もＧＡＣＫＴがまず挑んだのはお正月恒例のチェック「ワイン」。１本１００万円は下らない最高級ワインと５０００円のワインを飲み比べるが、今回用意されたのはヒロド歩美アナが「おそらくＧＡＣＫＴ様も飲んだことがないのでは？」と紹介した超希少なワイン、「シャトー・ラ・ミッション・オーブリオン」の１９４７年ヴィンテージ。

自らデザインした特製のドラゴングラスで試飲を終えると、「２つのワインの特徴は全く違う。４７年のヴィンテージは奇跡の年と言われているんだけど、ラ・ミッションは猛暑のせいで他の年と比べると酸味が若干弱い。どっちがラ・ミッションかは見ただけでわかる」と早くもＧＡＣＫＴ節が炸裂。その言葉通り、見事正解を果たした。

©️ABCテレビ

続く殺陣で斬られる側の演技を見極めるチェック「殺陣」では、「斬られるのが一流の方たちばっかりなので間違えようがない。僕も大河ドラマであったり『暴れん坊将軍』も去年やらせて頂いているので」と話したＧＡＣＫＴ。時代殺陣歴３０年以上の一流殺陣集団の殺陣と、時代殺陣歴の浅い若手殺陣集団の殺陣を見比べると、「ベテランのほうがやっぱり斬らせるのが上手い」と話し、正解した。

©️ABCテレビ

３つ目のチェック「弦楽八重奏」では、「俳優やお笑いの方が間違えるのはしょうがないけど、ミュージシャンがこれを間違えたら引退ですよね」と他のアーティスト系芸能人にプレッシャーをかけたＧＡＣＫＴ。

８つの楽器の合計額が番組史上最高額となる１０２億４千万円の演奏と、総額１０００万円の演奏を聞き比べると、「この問題は演奏のまとまりで正解を導こうとすると絶対に間違う。個性の強いストラディヴァリウスなどの音だけを聴けば必ず正解は導ける」と分析。上沼恵美子以外の芸能人全員が間違える中、正解し、連勝記録を伸ばした。

©️ABCテレビ

４つ目のチェック「ミシュランシェフ」では、「浜田さんの料理はうまい。結構みんな間違うんじゃないかな」と警告したＧＡＣＫＴ。ミシュラン星付きシェフ、下町の兄弟シェフ、絶対アカン浜田シェフのビーフシチューを食べ比べると、危なげなく正解を導いた。

©️ABCテレビ

そんなＧＡＣＫＴが今回最も戸惑いを見せたのが、５つ目のチェック「オーケストラ」。松崎しげる『愛のメモリー』の生歌に合わせるプロとアマチュアの演奏を聴き比べるが、アマチュアとして登場する京都大学交響楽団の演奏は「めちゃくちゃレベルが高い。これはだいぶ難しい問題だと思う」と不安をのぞかせた。

２つの演奏を聴き終えると、「松崎さんが本当に自分が歌いたいように歌っているのはどちらかを探ればわかる 」と話し、見事正解。ガッツポーズし「めっちゃ難しかったです」と言いながら喜びを爆発させた。

©️ABCテレビ

最終チェックの「しゃぶしゃぶ」は、米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶをあてる問題。残り２つは豚肉とイノシシ肉で、どっちを選んでもその瞬間にどんなランクのチームも一発で消えるというプレッシャーの中、ＧＡＣＫＴはここでも見事正解。２０２６年のお正月もパーフェクトで、個人連勝記録を８７に伸ばした。

２０２３年、２０２４年のお正月SPではパートナーの“一発アウト”選択により、２年連続の「映す価値なし」で終わっていたＧＡＣＫＴ。今年は参戦した８チームのうち、ただ一人の一流芸能人でチェックを終え、絶対王者の貫禄を見せつけた。

©ABCテレビ

【TVer】最終チェックを終え、一流芸能人だったのはＧＡＣＫＴ様だけ！ＧＡＣＫＴ様専用の黄金の部屋で、格付けマスター浜田と抱き合う場面も！



なお、ＧＡＣＫＴが６つのチェックに挑戦する様子は、１月１日に放送された『芸能人格付けチェック2026お正月スペシャル』で紹介された。TVerでも無料配信中。