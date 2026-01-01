飼い主さんのサンダルをリビングに持ってきたら怒られてしまって…？絶対に離すまいと必死に食らいつく猫の様子がかわいすぎると話題で、動画は47万再生を突破。「現行犯逮捕ウケる！w」「おもしろすぎますw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：玄関に行くと、サンダルに嚙みついていた猫→『引き離そうと』したら…笑ってしまう展開】

サンダル攻防戦

Instagramアカウント『lokicoco.mashimashi』に投稿されたのは、猫が飼い主さんのサンダルに噛みついて離さない様子です。動画に登場するのは、2024年6月22日生まれのベンガル、「ロキ」ちゃん。美しいプロポーションと、大きな丸い目がチャームポイントのかわいい男の子です。

ロキちゃんは飼い主さんのサンダルが大好き。この日も、玄関からサンダルを咥えてリビングまで持ってきたところを飼い主さんに見つかり、ロキちゃんは怒られてしまったのだそうです。飼い主さんは、「（このサンダルは）パパの！」と言いながらロキちゃんからサンダルを取り返そうとしますが、ロキちゃんは必死にサンダルに食らいつき、なかなか離してくれなかったといいます。

逮捕の瞬間

またある時、ロキちゃんは玄関の土間のところで飼い主さんのサンダルを抱え込んでガブガブ噛みついていたとのこと。

その瞬間を飼い主さんにとらえられ、ロキちゃんはあえなく現行犯逮捕されてしまったのだとか。

困るけど笑える日常

飼い主さんがロキちゃんをサンダルから引き離そうとすると、ロキちゃんは不満そうにしており、抱き上げると「やぁだっ」と鳴いたのだそうです。飼い主さんは、ロキちゃんを“懲役20年（昼寝・ごはん・たまにおやつあり）”の刑に処せられたとのことでした。

ロキちゃんのサンダルに対する熱い思いと、飼い主さんとのコントのような心あたたまる攻防戦は、たくさんの人々を笑いの渦に巻き込み、癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「必死に噛んでますね！w」「現行犯逮捕後の顔がおもしろかわいすぎですw」「『せっかく見つけたオモチャが～！』って言ってそうですねw」「やっちゃいけないとわかっていてもやめられないんだよねw」「『やぁだっ』って言ってかわいすぎる！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『lokicoco.mashimashi』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lokicoco.mashimashi」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。