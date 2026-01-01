Hey! Say! JUMP伊野尾慧ら“チーム 50分間の恋人”、元旦放送「格付け」参戦で「グッと距離が縮まった」
【モデルプレス＝2026/01/01】ABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」が、2026年1月1日（午後5時〜9時）に放送。この度、1月18日スタートの新ドラマ「50分間の恋人」（毎週日曜よる10時15分〜同局枠）チームとして出演する伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣のコメントが到着した。
【写真】JUMP伊野尾慧「破壊力すごい」ファン衝撃の金髪姿
「50分間の恋人」を代表して、「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」に伊野尾、木村、高橋の3人が「チーム50分間の恋人」として出演。それぞれ収録前に、「多江さんと光臣さんについていきます、頑張ります！（伊野尾）」、「外す自信がありま…せん！（高橋）」、「ドラマ（50分間の恋人）を観ていただくために頑張ります！（木村）」と意気込み、6つのジャンルのチェックからなる当番組に挑んだ。
お正月恒例のチェック「ワイン」では見事正解。1問目で幸先のいいスタートを切ったが、次のチェックでは不正解。その後も、ドラマでは元夫婦で今では仲の悪い社長同士という役どころの木村と高橋が挑んだ、チェック「弦楽八重奏」では奇しくも同じ解答をあげ、息ぴったりな様子を見せるものの、結果は不正解。そんな中、伊野尾と高橋で挑戦したチェック、「オーケストラ」では2人で検討の末、伊野尾の導き出した解答のAをチームとしての解答に決定。
しかし、結果発表のタイミングになってもAの部屋には「チーム 50分間の恋人」しかいない状況に。このハラハラの展開の中、結果は正解。スタジオが盛り上がるファインプレーとなった。「チーム 50分間の恋人」の最終結果は「二流芸能人」となってしまったものの番組を通してキャストの絆がより深まることとなった。
今回、キャストからのコメントも到着。さらに、1月18日の初回放送に先駆けて、新たな場面写真も公開された。
伊野尾と松本穂香がW主演を務める「50分間の恋人」。AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていく。しかし、2人は互いに、元夫婦の社長・恭平（高橋）と志麻（木村）が公私混同でいがみ合い、熾烈な業績争いを繰り広げているライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。（modelpress編集部）
お正月の放送で皆さんの注目度が高い番組なので、出演できるのがすごい楽しみでした。光臣さんと多江さんとはドラマの撮影ではなかなか丸1日一緒になることはなかったので、この収録でドラマの撮影よりもグッと距離が縮まったような気がします。もうすぐ「50分間の恋人」の第1話が放送なので、「格付けチェック！」を観て興味を持ってくださった方は、是非ドラマも観ていただけたら嬉しいなと思います。
ご一緒させていただいた格付けのメンバー、皆さんとても素敵でした。しかし難問…絶対わかるでしょ、と思うものでさえわからないとは。でも、聡明な伊野尾さんと高橋さん。すっかり頼らせていただきました。3人共、「難しい」を連呼しながらもドラマのチームワークがとても良かったので協力しあえたと思います。そのチームワークを是非ドラマで引き続きご覧いただけたら。とても魅力的なキャラクターばかり、ほっこり笑って楽しんでくださいね。
「芸能人格付けチェック！」は以前から楽しく拝見していた番組で、伊野尾慧さん、木村多江さんとご一緒できたことをとても嬉しく思います。「チーム50分間の恋人」として、年始の華やかな時間を楽しみました。1月18日（日）よる10時15分スタートの「50分間の恋人」は、少し不思議で切なく、心がじんわり温まるラブストーリー。限られた50分で育まれる感情と選択を、ぜひ見届けてください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】JUMP伊野尾慧「破壊力すごい」ファン衝撃の金髪姿
◆伊野尾慧ら「格付け」正月スペシャル出演
「50分間の恋人」を代表して、「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」に伊野尾、木村、高橋の3人が「チーム50分間の恋人」として出演。それぞれ収録前に、「多江さんと光臣さんについていきます、頑張ります！（伊野尾）」、「外す自信がありま…せん！（高橋）」、「ドラマ（50分間の恋人）を観ていただくために頑張ります！（木村）」と意気込み、6つのジャンルのチェックからなる当番組に挑んだ。
しかし、結果発表のタイミングになってもAの部屋には「チーム 50分間の恋人」しかいない状況に。このハラハラの展開の中、結果は正解。スタジオが盛り上がるファインプレーとなった。「チーム 50分間の恋人」の最終結果は「二流芸能人」となってしまったものの番組を通してキャストの絆がより深まることとなった。
今回、キャストからのコメントも到着。さらに、1月18日の初回放送に先駆けて、新たな場面写真も公開された。
◆伊野尾＆松本穂香W主演「50分間の恋人」
伊野尾と松本穂香がW主演を務める「50分間の恋人」。AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていく。しかし、2人は互いに、元夫婦の社長・恭平（高橋）と志麻（木村）が公私混同でいがみ合い、熾烈な業績争いを繰り広げているライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。（modelpress編集部）
◆伊野尾慧コメント
お正月の放送で皆さんの注目度が高い番組なので、出演できるのがすごい楽しみでした。光臣さんと多江さんとはドラマの撮影ではなかなか丸1日一緒になることはなかったので、この収録でドラマの撮影よりもグッと距離が縮まったような気がします。もうすぐ「50分間の恋人」の第1話が放送なので、「格付けチェック！」を観て興味を持ってくださった方は、是非ドラマも観ていただけたら嬉しいなと思います。
◆木村多江コメント
ご一緒させていただいた格付けのメンバー、皆さんとても素敵でした。しかし難問…絶対わかるでしょ、と思うものでさえわからないとは。でも、聡明な伊野尾さんと高橋さん。すっかり頼らせていただきました。3人共、「難しい」を連呼しながらもドラマのチームワークがとても良かったので協力しあえたと思います。そのチームワークを是非ドラマで引き続きご覧いただけたら。とても魅力的なキャラクターばかり、ほっこり笑って楽しんでくださいね。
◆高橋光臣コメント
「芸能人格付けチェック！」は以前から楽しく拝見していた番組で、伊野尾慧さん、木村多江さんとご一緒できたことをとても嬉しく思います。「チーム50分間の恋人」として、年始の華やかな時間を楽しみました。1月18日（日）よる10時15分スタートの「50分間の恋人」は、少し不思議で切なく、心がじんわり温まるラブストーリー。限られた50分で育まれる感情と選択を、ぜひ見届けてください。
【Not Sponsored 記事】