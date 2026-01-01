今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたペットケージの上でくつろいでいたときの猫ちゃんの様子。猫好きさんたちが思わずガン見してしまうくらい、可愛い光景が広がっていたそうです。投稿はXにて、8.3万回以上表示され、たくさんの猫好きさんたちの目に留まりました。

【写真：ケージの上で『くつろいでいた三毛猫』→お腹を見ると……『たまらない光景』】

我が家の最強に可愛い三毛猫

今回、Xに投稿したのは「Kiyoko Ishii 石井清子」さん。投稿主の石井清子さんは日本画家として活動されているそう。登場したのは、猫のアリスちゃんです。

ペットケージの上に乗っていたアリスちゃん。ちょこんと前足を顔の横におき、体を伸ばした体勢でくつろいでいたそうです。

それだけでも可愛さ満点なのですが、今回さらに注目したいのがアリスちゃんのお腹。ぷにぷにお腹に網が食い込んでいるではないですか。ハミ毛・モフ毛も最高です。これは猫好きガチ勢なら、思わず見入ってしまうレベルの可愛さですね。

アリスちゃんの可愛さにX民メロメロ

お腹の食い込みやハミ毛・モフ毛を披露してくれたアリスちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「眼福」「モモンガみたい」「相変わらずのベッピンさん」「とても可愛いですね」「網ニャンコ」などの声が多く寄せられていました。きっと多くの方がアリスちゃんの可愛さによって心が和んだことでしょう。

アリスちゃんは、投稿主さんのお家で大切に育てられ、悠々自適な日常を満喫中。これからも可愛いお姿を披露し、Xの猫好き上級者たちの心を癒してくれる…かもしれません。

写真・動画提供：Xアカウント「Kiyoko Ishii 石井清子」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。