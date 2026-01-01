¸µ¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö½é¤á¤Æ¡©¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¡×¿¿»ç¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê°áÁõ¡¡23ºÐ¡¦ËÅÄ¥ë¥Ê¡ÖFLASH¡×¤ÇÈäÏª
¡¡½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÅÄ¥ë¥Ê¡Ê23¡Ë¤¬12·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÅÄ¥ë¥Ê¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¡×¡¡¤Ï¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÄ¶¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯
¡¡¿¿Åß¤Ç¤â¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿°áÁõ¤ä¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCalvin Klein¡Ê¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î»ç¥«¥éー¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£¡Ö1Ãå¤º¤Ä°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿!¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤Æ¡©¤Ê¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¡£¡×¤È½é¤á¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï5ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2019Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2019¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬ー NEW GENERATION TIGA¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥·¥º¥Þ ¥æ¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Å·Ìî¤Á¤è¡¢É´ÅÄ¼®Î¤¡¢¤Û¤Î¤«¡¢°æ¼êÈþ´õ¡¢ÂçÅè¤ß¤¯¡¢ÀÆÆ£Í¥Î¤¡¢Ä»³¤¤«¤¦¡¢¿ù±º¤ß¤º¤¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë