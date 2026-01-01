正月恒例のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！」の「２０２６お正月スペシャル」（後５時）が１日に放送され、歌手・ＧＡＣＫＴは個人８７連勝を達成した。今年はチームを組まずに単独で参戦し、全６問をズバリ連続正解してみせた。

毎年有名人とチームを組んでいるＧＡＣＫＴだが、今年は一人でチャレンジした。昨年、相方だった鬼龍院翔とＤＡＩＧＯのミスで“映す価値なし”となった結果に不満を募らせ「誰にも邪魔されたくない」と単独参加を希望した。

１つ目の「ワイン」では、一流ホテルなら１本１００万円は下らない最高級ワインと１本５０００円のワインを比較。飲み比べた後に「どっちがラ・ミッション（最高級ワイン）かは、見ただけでわかる」と自信を見せた。見事正解したＧＡＣＫＴは「今回は歴代で一番簡単な問題だと思います」と余裕を見せた。

２つ目は「殺陣」。時代劇などに登場する「殺陣で斬られる側の演技」を見極める。斬られ歴３０年以上の一流俳優と、斬られ歴が浅い若手俳優を比較。「ベテランの方が息合わせがうまい」とチェックポイントを語り、正解。

３つ目は「弦楽八重奏」。番組史上最高額となる、総額１０２億４０００万円の名器と、総額１０００万円の弦楽器による弦楽八重奏を聴き分ける。「ミュージシャンがこれを間違えるのは引退」と自らプレッシャーをかけ「これは難しいな」とつぶやいた。正解が分かると「シャアッ！」と雄叫びをあげた。

４つ目は「ミシュランシェフ」。ビーフシチューの味を比較した。東京・日本橋にあるフレンチのシェフ、老舗洋食店のシェフ、そして司会の浜田雅功が作ったもの。見事正解を選び「ソースの浸透具合、まろみ、味わいの深さ。圧倒的にレベルが高いんだよね。ソースの味の深さが違うんだよね」と力説した。

５つ目は「オーケストラ」。歌手・松崎しげるの歌唱で演奏するオーケストラを聴き比べた。年間２００回以上の公演を行う「日本センチュリー交響楽団」が正解で、もう一つは学生オーケストラ屈指の歴史を誇る「京都大学交響楽団」。「松崎さんが本当に歌いたいように歌っているのはどっちか。それは一目瞭然で、すぐに分かる」と語った。正解が分かると「シャー！」とガッツポーズを決めた。

６つ目の最終問題は「しゃぶしゃぶ」。Ａ５ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極めた。比較したのは豚肉とイノシシ肉で、それらを選ぶと速攻「映す価値なし」になり、画面から消えるというルールで行われた。ＧＡＣＫＴは豚肉、米沢牛、イノシシ肉の順番で口に入れて吟味した。正解が分かると、部屋に入ってきた浜田と冷静に抱き合い、「これは簡単です」と余裕。「（田村）淳君の言ってること、やっぱり頭悪いのね」と笑った。

同番組はダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務める人気番組。一流芸能人がチームを組み、味覚や音感などに関する６つのジャンルで一流品を見極める“格付けチェック”に挑む。目利きを間違えるたびにランクが降格していき、最後は「映す価値なし」となって画面から消されるというルール。今年はワイン、殺陣、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、しゃぶしゃぶの６項目を目利きした。

【ゲスト】

◆チームＧＡＣＫＴ

◆チーム天童恵美子 天童よしみ、上沼恵美子

◆チームアニバーサリー 郷ひろみ、倖田來未

◆チームおコメの女＆再会 大地真央、竹内涼真

◆チーム５０分間の恋人 伊野尾慧（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、木村多江、高橋光臣

◆チームＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２ 千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣

◆チームよしもと 田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）

◆チームＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな