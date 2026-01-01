鶴瓶＆ナイナイ「英語禁止ボウリング」25周年いよいよ “新相棒”せいやと笑い届ける【新規カットあり】
ABEMAでは、2026年1月1日に『鶴瓶&ナイナイのちょっとあぶないお正月2026』（後11：00）を放送する。放送を前に新規カットが、公開となった。
【番組カットたくさん】ご褒美も！今年も開催『鶴ナイ2026』
『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ、年に一度の特別番組。笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史、矢部浩之がタッグを組み、豪華ゲストと共に繰り広げる“新たなお正月の風物詩”を届ける。
番組では、前身番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』から数えて25周年という記念すべき節目を迎える「英語禁止ボウリング」を放送。「英語禁止ボウリング」では、鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけないというルールの中、白熱のボウリング対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペアを獲得すると、美女たちからの“ご褒美”をゲットできるのが本企画の醍醐味。ハラハラドキドキするご褒美に、鶴瓶やナインティナインがついつい大興奮し、理性を失って英語を連発してしまう展開は、まさに日本のお正月の伝統芸ともいえる。
『鶴ナイ2026』では、鶴瓶とチームを組むタッグパートナーとして、霜降り明星・せいやが初参戦。過去に数々の伝説を生み出してきた「鶴瓶の相棒」という重圧のかかるポジションに抜てきされたせいやは、オープニングでは「これこそテレビというか…」「夢なんですよ！」と熱い意気込みを見せると、収録後には「正月以外だったら炎上するやろな、というくらい全力でプレイヤーとして頑張りました」とコメントするほど、体を張ったプレーを披露している。
進行役は、『鶴ナイ』ではおなじみの顔となった南海キャンディーズの山里亮太が務め、予測不能な展開にツッコミを入れながら番組を盛り上げる。さらに、25周年の記念回を祝うべく、豪華なゲスト陣が集結。「英語禁止ボウリング」の開幕を告げる始球式には、今年惜しまれつつ現役を引退した元プロ野球選手・中田翔が登場する。収録後には「僕も含めて息子もナインティナインのお二人の大ファン」と語る中田が、引退後の“初フルスイング”ならぬ魂の第1投を披露した。
また、対決をかき回す「助っ人ルール」には、各界のビッグネームが続々登場。舞台の告知をかけて“マッチ”こと近藤真彦、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の番宣を背負いSUPER EIGHTの横山裕が電撃参戦。登場時には「えーアカンて！」「分かってないで来たやろ！」とツッコミが飛び交い、大御所アイドルの参加で空気がさらにヒートアップする中、“ご褒美”にはまさかの江頭2:50が乱入。話題のゲームを模した狂気全開のネタを行うと、ボウリング場は恐怖と爆笑が入り混じった大騒ぎに。現場からは「こんな登場初めて見た！」とどよめきと怒号が巻き起こった。
番組はテレビ朝日にて2026年1月2日深夜1時30分からも放送するほか、「ABEMA」では、19日12時より『鶴ナイ2021』『鶴ナイ2022』『鶴ナイ2023』、24日0時より『鶴ナイ2024』、28日0時より『鶴瓶ナイ2025』を無料で公開する。さらに「英語禁止ボウリング」に華を添えた美女たちの本編では描けなかった舞台裏を大公開。セクシーすぎるオーディション風景や舞台裏ではしゃぐ美女たちの姿をすべて届ける。この模様は、2026年1月1日深夜0時30分より放送する。
【番組カットたくさん】ご褒美も！今年も開催『鶴ナイ2026』
『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ、年に一度の特別番組。笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史、矢部浩之がタッグを組み、豪華ゲストと共に繰り広げる“新たなお正月の風物詩”を届ける。
『鶴ナイ2026』では、鶴瓶とチームを組むタッグパートナーとして、霜降り明星・せいやが初参戦。過去に数々の伝説を生み出してきた「鶴瓶の相棒」という重圧のかかるポジションに抜てきされたせいやは、オープニングでは「これこそテレビというか…」「夢なんですよ！」と熱い意気込みを見せると、収録後には「正月以外だったら炎上するやろな、というくらい全力でプレイヤーとして頑張りました」とコメントするほど、体を張ったプレーを披露している。
進行役は、『鶴ナイ』ではおなじみの顔となった南海キャンディーズの山里亮太が務め、予測不能な展開にツッコミを入れながら番組を盛り上げる。さらに、25周年の記念回を祝うべく、豪華なゲスト陣が集結。「英語禁止ボウリング」の開幕を告げる始球式には、今年惜しまれつつ現役を引退した元プロ野球選手・中田翔が登場する。収録後には「僕も含めて息子もナインティナインのお二人の大ファン」と語る中田が、引退後の“初フルスイング”ならぬ魂の第1投を披露した。
また、対決をかき回す「助っ人ルール」には、各界のビッグネームが続々登場。舞台の告知をかけて“マッチ”こと近藤真彦、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の番宣を背負いSUPER EIGHTの横山裕が電撃参戦。登場時には「えーアカンて！」「分かってないで来たやろ！」とツッコミが飛び交い、大御所アイドルの参加で空気がさらにヒートアップする中、“ご褒美”にはまさかの江頭2:50が乱入。話題のゲームを模した狂気全開のネタを行うと、ボウリング場は恐怖と爆笑が入り混じった大騒ぎに。現場からは「こんな登場初めて見た！」とどよめきと怒号が巻き起こった。
番組はテレビ朝日にて2026年1月2日深夜1時30分からも放送するほか、「ABEMA」では、19日12時より『鶴ナイ2021』『鶴ナイ2022』『鶴ナイ2023』、24日0時より『鶴ナイ2024』、28日0時より『鶴瓶ナイ2025』を無料で公開する。さらに「英語禁止ボウリング」に華を添えた美女たちの本編では描けなかった舞台裏を大公開。セクシーすぎるオーディション風景や舞台裏ではしゃぐ美女たちの姿をすべて届ける。この模様は、2026年1月1日深夜0時30分より放送する。