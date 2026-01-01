GACKT、前人未到の個人87連勝を達成 しゃぶしゃぶも余裕のクリア「これは簡単」 『格付けチェック』今年は易化？
ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が1月1日に放送された。「チーム？？？？」として発表されていたが今年は「チーム81連勝」としてGACKTが1人で挑戦することに。個人87連勝を達成した。
「去年、結構ヤバかったじゃないですか」と昨年の相方だった鬼龍院翔＆DAIGOの痛恨のミスで“映す価値なし”になったことへの不満を語り「2026年は僕が音楽活動を再開するので誰にも邪魔はされたくない」と失敗できない2026年への意気込みを語る。「いい形でスタートさせたい。僕1人でやろうかなと」と1人チームで挑戦することとなった。
チェック1は「ワイン」、チェック2は「殺陣」、チェック3は「弦楽八重奏」、チェック4は「ミシュランシェフ」、チェック5は「オーケストラ」、チェック6は「しゃぶしゃぶ」というチェク項目に。ここ10年で1番易化した問題だったとGACKTは指摘。難問もあったが「まぁ、GACKTなんで」と見事に正解を導き出した。最終チェックの「しゃぶしゃぶ」については、「正解」の米沢牛と「絶対ありえへん」の豚、いのししの食べ比べに。もちろんGACKTにとっては楽勝で「これは簡単」と断言。見事に前人未到の87連勝を達成した。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受け、間違えるたびに一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には “映す価値なし（画面から消滅）”とランクがどんどんダウンしていく、格付けバラエティーとなっている。
【出演】
司会：浜田雅功
アシスタント：ヒロド歩美
【ゲスト】
チーム 81連勝：GACKT
チーム 天童恵美子：天童よしみ、上沼恵美子
チーム アニバーサリー：郷ひろみ、倖田來未
チーム おコメの女＆再会：大地真央、竹内涼真
チーム 50分間の恋人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣
チーム Kis-My-Ft2：千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣
チーム よしもと：田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）
チーム FRUITS ZIPPER： 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな
【格付けチェック】
チェック1 「ワイン」
チェック2 「殺陣」
チェック3 「弦楽八重奏」
チェック4 「ミシュランシェフ」
チェック5 「オーケストラ」
チェック6 「しゃぶしゃぶ」
