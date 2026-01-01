女優の広末涼子（４５）の復帰は――。

広末は、昨年４月７日に新東名高速道路で大型トレーラーに追突し、同乗者の男性を骨折させたとして先月２２日に自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪で略式起訴された。捜査関係者によれば、事故を起こした際、時速１８５キロ近い速度で走行していたという。

警察は事故当初、危険運転致傷の疑いで、広末の自宅を家宅捜索していたが、危険運転の適用は難しいと判断されたとみられる。

広末の所属事務所は事故後の５月、双極性感情障害および甲状腺機能亢進症を公表し、活動休止を発表。現在、独立した長男を除く２人の子供のため、シングルマザーとして家事と育児に奮闘中。自身の誕生日である７月１８日にはファンクラブの音声配信で子供たちの宿題を見ていることなどを報告した。

関係者によると、その後も趣味などの近況を投稿しており、今春をめどに自身の有料ファンクラブ会員にグッズを届けられるよう準備しているという。

ゆくゆくは女優復帰も視野に入ってくるだろう。公表した双極性障害は「完治」よりも「寛解」を目指す病気とされ、うまく付き合いながら復帰を模索していくことになりそうだ。

「真面目な広末さんは育児にも手を抜いていませんし、よく『子供のためにも働かなきゃ！』と母のしての覚悟を口にしています。仮に女優復帰した際は報道陣にも逃げず、会見などでしっかりと考えを話す意向も持っているそうです」（知人）

事件直前、広末は奈良県で今年公開予定の主演映画の撮影に臨んでいた。芸能プロ関係者は「結局お蔵入りになってしまったが、共演者はシングルマザーとして芸能活動する広末さんの境遇に同情している。特に主要キャストだった旧ジャニーズタレントのＡさんは、過去にスキャンダルのあった俳優とも気にせず共演してきた。『いつでも協力しますから』と広末さんサイドに優しく声をかけている」と明かす。

再び広末の演技を拝める日はやって来るか。