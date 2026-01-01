霜降り明星・粗品「ミリオネア」にサプライズ登場 過去にはオールスター感謝祭3度優勝
【モデルプレス＝2026/01/01】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が1月1日、フジテレビ系クイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（よる6時〜9時半）に出演。シークレットゲストとして参加し、驚きの声が寄せられている。
【写真】粗品のウェディングフォト
同志社大学中退で、オールスター感謝祭では3度の優勝した経歴を持つ粗品。意気込みを問われると「クイズセンスはあるし、ミリオネアも研究して本当に自信あります。確実に全問正解して賞金もらいます」と語った。
優勝した際、1000万円の使い道を問われると、「フジテレビも昨今、元気ないと言いますか、予算も避けない中、1000万円とったら『新しいカギ』で派手な企画を」とフジテレビ系「新しいカギ」（19時〜）での企画に充てたいと話した。
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡した本番組は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、根強いファンの期待に応える形で2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。賞金1000万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙し、張り詰めた空気の中で1問ずつクリアしていく。13年ぶりに復活した今回に放送では、嵐の二宮和也が司会を務める。（modelpress編集部）
