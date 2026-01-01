刺激が欲しい？ 夏が恋しい？お正月に観たい！恋愛リアリティー番組
お正月のお家時間で見たい恋愛リアリティーショーを5つピックアップしてご紹介。
恋リア好きの方はもちろんのこと、
他人の恋愛なんて興味がない！と今まで恋リアを見たことないあなたもハマるシリーズが必ずるはず！
•刺激の欲しいあなたへ
今年イチの話題作。史上初のヤンキー同士の恋リア
「ラブ上等」（Netflix）
元暴走族総長、元ヤクザ、最終学歴は少年院など、いわゆる”元ヤン”の男女11人が、14日間の共同生活を通して本気の恋を見つけるもの。
番組内で生み出された数々の名場面は日本のみならず海外でも話題を呼んでいる。
どストレートなヤンキー達の言動に、ハラハラ。一話を見たら必ず続きが気になる刺激的な恋リア！
•ロマンティックなあなたへ
運命をテーマに最高のロケーションとロマンスを楽しむ恋リア
「オフライン ラブ」（Netflix）
8人の男女が異国の地で、スマートフォンやSNSを使わずに一冊のガイドブックと運命だけを頼りに10日間過ごすもの。
ロケ地となった南仏ニースは、この番組を通して旅行先として人気になったほど。
美しい南仏の景色と美味しそうなご飯。そして、運命の巡り合いやすれ違い。思いっきりロマンティックな気持ちになれる恋リア。
見終わったら思わず南仏行きの航空券を調べているかも？
•夏が恋しいあなたへ
夏！海！水着！恋！寒い毎日を吹っ飛ばしてくれる常夏恋リア
「シャッフルアイランド」season1〜6（Abema）
南国の二つの島に分かれた男女がメンバーをシャッフルしながら、共同生活を送るもの。シャッフルされていく中で、恋に落ちたとしても、最終日のシャッフルで同じ島にいなければ告白できない過酷ルールもこの番組の面白いところ。
そして何より１番のポイントは、参加メンバーの圧倒的な肉体美。
美しい男女達が常夏の海で大胆に繰り広げる恋愛劇は、あなたの心をHOTにしてくれる！
•恋に悩むあなたへ
元恋人？新しい恋？恋と向き合い直すホカンス
ラブトランジット シーズン1〜3（Amazon Prime）
5組の元カップル10人の男女が約一ヶ月の共同ホカンス生活を通して、復縁なのか新たな恋かを探っていくもの。
参加者は、職業や年齢、そして誰の元恋人であるかを隠して共同生活をしていくのがルール。
視聴者にも知らされずに進んでいくので、目線やインタビューの内容で誰と誰が元カップルかを予想するのも楽しい。
それぞれの元カップルの別れた理由は本当にさまざま。参加者たちの恋に向き合う姿を見守っていくと、自分自身の悩みと重なる部分が出てくる人も多いはず。恋の悩みを解決するヒントが見つけられるかも？
•恋リア好きなあなたへ
新シリーズが配信開始される前に見返そう！
「ボーイフレンド」（Netflix）
1/13よりシーズン2配信開始予定の国内初の男性同士の恋リア。冬の北海道を舞台に繰り広げられるシーズン2が始まる前に、夏のビーチハウスを舞台にしたシーズン1を見返すのはいかが？番組配信から一躍人気となりインフルエンサーやモデルとして活躍している参加者達。そんな彼らの初々しく真っ直ぐ恋愛する姿はとても話題を呼んだ。
シーズン1を見返して、シーズン2に備えよう！
2026年も名作恋リアがたくさん生まれることを楽しみにしている。
執筆：グミ美