Eggs’n Thingsの福袋2026が登場！実用アイテム満載のLUCKY BAG

新しい一年のはじまりに、心が弾む福袋を迎えてみませんか。Eggs’n Thingsから、2026年も数量限定の『LUCKY BAG 2026』が登場します。毎日の暮らしに寄り添う実用アイテムと、人気メニューを楽しめるお得なミールチケットをセットにした内容は、年始の楽しみをより特別なものに。ハワイアンムードあふれる福袋で、明るく前向きなスタートを切りましょう。

LUCKY BAG 2026の魅力とは

『LUCKY BAG 2026』は、Eggs’n Thingsらしいこだわりを詰め込んだ福袋。

アロハデザインのハワイアントートバッグをはじめ、ふんわりとしたブランケットや、日常使いしやすいマグカップがセットになっています。

さらに、季節限定メニューを含む人気のお料理3種にソフトドリンクが付いたミールチケットも同封。9,500円相当（最大・税込）の内容を、7,800円（税込8,580円）で楽しめるのが魅力です。

ピエール・ルドンのバレンタイン2026♡天空のショコラが描く夢のアソート

内容と販売スケジュール

LUCKY BAG 2026



販売価格：8,580円（税込）

内容：ハワイアントートバッグ／ブランケット／マグカップ／ミールチケット3種（ソフトドリンク付き）

販売期間：2026年1月1日（木）～なくなり次第終了

取扱店舗：国内全店舗

▼オンライン先行販売受付期間

2025年12月4日（木）12:00～なくなり次第終了

※数に限りがございます。規定数に到達次第、受付終了となります。

※店舗によって年始休業日の関係上、発売開始日が異なる場合がございます。

※ミールチケットの有効期間は2026年1月13日（火）～6月30日（火）まで。一度のお会計で複数枚ご利用可能、テイクアウト不可です。

福袋で迎える、ハッピーな一年

実用性とおいしさ、どちらも叶えてくれるEggs’n ThingsのLUCKY BAG 2026。毎日使えるアイテムと、外食の楽しみを広げてくれるミールチケットは、自分用にもギフトにもぴったりです。

数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りの福袋とともに、笑顔あふれる一年をスタートさせてください♡