自分用に買いたい「神奈川県の1200円〜2000円未満のお土産」ランキング！ 2位「横浜ラガー」を抑えた1位は？【2025年調査】
街がクリスマスや新春の装飾で華やぎ、年明けの箱根駅伝への期待も高まるなか、この時期ならではの活気溢れるお土産選びが楽しくなる季節です。自分用のちょっとした贅沢にはもちろん、日頃お世話になっている方へ「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、満足度の高い逸品を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2025年12月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「神奈川県のお土産（値段別）に関するアンケート」を実施しました。その中から、自分用に買いたい「神奈川県の1200円〜2000円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お酒を飲むのが好きで、ご当地ビールなどの飲み比べができていいなと思う」（20代男性／神奈川県）、「お土産＝お菓子だけじゃない！飲み物系の土産として “神奈川らしさ” を味覚で感じられる」（20代男性／福井県）、「地元のビールを楽しむことができるセット品、自宅でのリラックスタイムに最適だと思います」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「濃厚キャラメルとクルミの食感がクセになり、コーヒーや紅茶に合うから」（50代女性／兵庫県）、「購入できる場所が限られているため、自分用に買って、少しずつ食べたいと思うから」（30代女性／東京都）、「ずっしり濃厚で一個で大満足できるから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：横浜ラガー（横浜ビール）／51票横浜ビールの看板商品「横浜ラガー」が2位にランクイン。缶ビール3本セットで1470円という価格は、自宅で本格的なクラフトビールを楽しみたい層にぴったりです。柑橘系を思わせるホップの香りと心地よい苦みが特徴で、ビール好きにはたまらない一品。「旅行の余韻を自宅で楽しみたい」「週末の晩酌用に」と、甘いもの以外の選択肢として高い支持を集めました。自分へのちょっとしたご褒美として最適なボリューム感も人気の理由です。
1位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／68票1200円〜2000円未満の価格帯でも、鎌倉紅谷の「クルミッ子」が首位を獲得しました。8個入りで1296円という価格設定は、自分用として非常に購入しやすい絶妙なライン。濃厚なキャラメルとクルミの組み合わせは一度食べると忘れられない中毒性があり、「お土産として買うついでに自分の分も必ず確保する」という熱狂的なファンが多いのが特徴です。おいしいお菓子を自宅でゆっくり楽しみたいというニーズを完璧に満たしています。
