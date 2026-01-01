71歳になったばかりです。年金受給額が少ないので厚生年金に75歳まで入りたいのですが……
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、75歳まで厚生年金に加入できるのかについてです。
相談者「S」さんは老齢年金の受給要件を満たしているのであれば、厚生年金に加入できません。75歳まで延長できません。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：71歳になったばかりです。年金受給額が少ないので厚生年金に75歳まで入りたいのですが……「先日71歳になったばかりなのですが、年金受給額が少ないので厚生年金の加入を75歳まで延長してほしいのですが、入れないのでしょうか？」（Sさん）
A：厚生年金に加入できるのは、70歳になるまでになります。75歳まで延長できません厚生年金に加入できる期間は、70歳になるまでになります。会社に勤めていても70歳になれば、厚生年金に加入する資格を失います。ただし、老齢年金の受給資格がない人は、70歳を過ぎても会社勤務する場合、老齢年金が受け取れる加入期間を満たすまで任意に厚生年金に加入することができます。
