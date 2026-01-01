2026年の色「ハートフェルトピンク」、おすすめコーディネートや色づかいのコツは？
日本流行色協会（JAFCA）は、2026年の色として「ハートフェルトピンク」を選定しました。
2026年は、安定感や癒しを求める人々の気持ちに、変化の兆しが見られます。明るいピンクは、活力・意欲という動的なイメージと、幸せ・寛容といった柔らかなイメージをバランスよく併せ持つ色。「ハートフェルトピンク」は、変化を受け入れる心を優しく後押しし、明るく幸せな気持ちで心を満たしてくれるでしょう。
今回は、2026年の色「ハートフェルトピンク」を使ったカラーコーディネート例について、解説します。
ピンク×ブルー×ブラックの配色は、ピンクの女性らしい柔らかさとデニムブルーのカジュアルベーシックに、全体を引き締めるブラックのコントラストが効いた、バランスのよいコーディネート。ピンクをメインにすることで、きれいすぎずカジュアルすぎず、ちょうどいい塩梅になります。
この写真は、カーディガンという親しみやすいアイテムを使いながら、ローファーやハンドバッグできちんと感をプラス。デニム×ローファーは、崩しすぎない大人のカジュアル感を演出し、休日のお出かけや買い物などの日常にぴったりです。デニムを使ってカジュアルに寄せつつ、ローファーとハンドバッグできちんと感を少し加えることで、よそ行きにも使える大人カジュアルになっています。
ピンク×グレー×ブラックの配色は、ピンクの甘さをグレーが柔らかく受け止め、ブラックがアウトラインを引き締めて大人っぽさを加えます。3色の役割が明確でバランスが取りやすく、かわいい＋上品＋スタイリッシュが同時に成立する黄金バランスとなっています。
この写真は、ピンクのニットとグレーデニムをブラックのダウンとブーツで引き締め、ホワイトのバッグで軽やかさを添えたコーディネート。強い差し色は使っていないので、落ち着いた爽やかカジュアルを演出しています。シンプルかつまとまりあるカラーコーディネートなので、通勤、買い物、友人とのランチなど幅広く使えるでしょう。
ピンク×ホワイトの配色は、肌寒い冬でも軽やかで清潔感ある印象になります。全体を淡いトーンでまとめる場合は、アクセサリーや小物でアクセントを少し加えると、引き締まってバランスが取れます。
この写真のピンク系ニットは肌なじみがよく、女性らしく柔らかな印象。そこにホワイトのパンツとバッグを合わせることで、全体に軽やかさと明るさが生まれます。冬は暗くなりがちな季節ですが、この組み合わせは重たくならない冬服として好バランス。
ホワイトのパンツとバッグでベースカラーをつくり、ピンクのトップスをセカンダリーカラーに、茶〜ベージュ系をアクセントにすることで、全体にまとまりがありながら奥行きのある配色となっています。
ピンク×ブラウンの配色は、ピンクの甘さが程よく抑えられ上品な印象に。暖色系のブラウンはピンクの華やかさに自然になじみ、優しく包み込むような温度感が生まれます。ピンクの花柄が加わることで、優しいのにどこか懐かしいムードも感じられます。
この写真は、ピンクのニットカーディガンと花柄のブラウンスカートで、甘さを抑えた大人かわいいコーディネート。ストロベリーチョコのように、甘さと深みが共存した色合わせです。柄があることで個性を主張しつつ、全体の色数が抑えられているので大人っぽさをキープ。足元にブラックのローファーを合わせて、落ち着いた印象に仕上げています。
「ハートフェルトピンク」のキーワードは、希望、優しさ、幸福感、平和、前向き、寛容、明るさ、幸運、休息、リラックス、柔らかさ。JAFCAは、コントラストのある配色やちょっと意外性のある色の組み合わせを推奨しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
