4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。長さを測る道具や、日本の代表的な料理、そして仕事の合間に嬉しいあの習慣がヒント。1分以内にすべて完成させて、脳を心地よくリフレッシュさせましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、生活に密着した言葉が並びました。言葉の「頭」に来るのか「最後」に来るのか、リズムを考えながら、空欄にぴったりのピースを探してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

もの□□
□□み
みず□□
□□いれ

正解：さし

正解は「さし」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「さし」を入れると、次のようになります。

ものさし（物差し）
さしみ（刺身）
みずさし（水差し）
さしいれ（差し入れ）

すべて「差す（さす）」や「刺す（さす）」という動作に関連する言葉が集まりました。「ものさし」や「みずさし」といった生活道具から、「差し入れ」のような心温まる言葉まで。同じ「さし」という響きが、道具の役割や人の振る舞いなど、さまざまな意味に広がっているのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)