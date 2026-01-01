甲斐田晴「#甲斐田晴ネタツイ祭り2026」開催 完成度にファンは不安「脅されてるなら…」「ろふまお塾で答え合わせ来ますか？」
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属し、VΔLZとROF-MAOで活躍する甲斐田晴が1月1日、自身のXを更新。ファンから不安の声が上がった。
【画像】全国6都市の主要駅にライバーの広告が登場
甲斐田は「今年は毎日ネタツイをする年にする！」と宣言。《一日目》として「あ〜かいマリオとみどりのルーイージ」とポストした。「#甲斐田晴ネタツイ祭り2026」というハッシュタグもついていた。
もともと突然変なことをして驚かせる人柄ではあるもののファンは「脅されてるなら次の配信の時にウィンクを3回してください」「初日でこの完成度は茨の道すぎる」「ろふまお塾で答え合わせ来ますか？」と心配していた。
