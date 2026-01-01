フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送され、衝撃のシークレットゲスト登場にスタジオが騒然となった。

事前に明かされていなかったゲストは「令和の芸人クイズ王」という肩書で紹介された、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）だった。意外なゲストの登場にスタジオは騒然。「我ながらクイズセンスはあると思っていますし、ミリオネアのことも研究してきているので本当に自信あります。確実に全問正解して賞金をもらいます」と“ふてぶてしく”宣言した。

粗品の登場にSNS上では「粗品VS二宮、面白そう」「1000万円獲っても馬券に全部消えそう笑」「あのちゃんとそろって1000万円に期待www」などのコメントが上がった。

「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。この日の放送では、13年ぶり復活、そして「ニノ」2代目司会の一発目でいきなり橋本環奈が1000万円獲得の奇跡を起こしていた。

同番組は2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。