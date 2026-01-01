「すげぇデザイン」「なかなか攻めた」J1初昇格の水戸が新ユニフォーム発表
水戸ホーリーホックは1日、J1百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。
新ユニフォームのコンセプトは昇龍。大きな龍をデザインする大胆なユニフォームになった。「徳川光圀公の字『子龍』を由来とするエンブレムの龍をモチーフに、J1初挑戦となる大会で『水戸旋風』を巻き起こすための特別なユニフォーム」と伝えている。
また龍の胴体にはホームタウン15市町村の地図が刻まれており、「これからも地域とともに挑戦を続けるクラブの精神を込めました」と説明している。
SNS上では「ぶっ飛んだセンスしてるな(褒め言葉)」「すげぇデザインや」「斬新」「なかなか攻めたデザイン」「歴代でダントツで好き」といったコメントが寄せられている。
新ユニフォームのコンセプトは昇龍。大きな龍をデザインする大胆なユニフォームになった。「徳川光圀公の字『子龍』を由来とするエンブレムの龍をモチーフに、J1初挑戦となる大会で『水戸旋風』を巻き起こすための特別なユニフォーム」と伝えている。
また龍の胴体にはホームタウン15市町村の地図が刻まれており、「これからも地域とともに挑戦を続けるクラブの精神を込めました」と説明している。
SNS上では「ぶっ飛んだセンスしてるな(褒め言葉)」「すげぇデザインや」「斬新」「なかなか攻めたデザイン」「歴代でダントツで好き」といったコメントが寄せられている。
— 水戸ホーリーホック (@hollyhock_staff) January 1, 2026
-昇龍-
この戦闘服で、「水戸旋風」を巻き起こせhttps://t.co/jCkjZxRDdr#水戸ホーリーホック @junky_official pic.twitter.com/ebNNlBvp2j