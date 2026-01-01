BE:FIRSTのグループ公式SNSが更新。メンバーのJUNONが幾田りらとコラボダンスする動画が公開された。

動画：ファン歓喜！JUNON&幾田りらのほっこりダンス

■照れながら踊るJUNON ＆口ずさみながら踊る幾田りら

ふたりは、BE:FIRSTの楽曲「夢中」に合わせて、息の合ったパフォーマンスを披露。JUNONは、深みのあるネイビーのセットアップを纏い、気品漂う装いでしなやかな指先の動きを見せる。対する幾田は、ブラウンのジャケットに軽やかなスカートを合わせたクラシカルな装いに身を包み、楽曲を愛おしむように時折歌詞を口ずさんでいる。

特に注目を集めたのは、見事にシンクロしたハンドダンスだ。心地よいリズムに乗りながら指ハートを作ったり手を合わせたりと軽やかな動きを見せ、最後はそれぞれの手でかわいらしいハートマークを作り、カメラに向かって笑顔を見せた。

この共演に対してSNSでは、「癒しのふたり」「なんか似ててかわいい」「身長差にキュン」「JUNON照れてる」とジャンルを超えたアーティスト同士の交流に歓喜の声が続々と届いている。

