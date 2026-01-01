「服ヨレヨレになってきた」→【ユニクロ】へ！ 40・50代のスタメン候補♡「優秀トップス」

冬用トップスの買い足しにおすすめしたいのは、一枚でコーデがサマ見えするトップス。洗練されたデザインと、さりげなくコーデのアクセントになるポイントがあると、シンプルコーデもセンスよく格上げできそうです。そこで今回は【ユニクロ】から、大人コーデのスタメンになりそうな優秀トップスをピックアップ。

幅広いテイストで活躍する大人のポロセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」 \2,990（税込）

顔まわりをすっきり見せてくれそうな、上品なポロセーター。さりげない抜け感を演出するスキッパーネックで、大人女性の余裕ある雰囲気を楽しめそう。白ロンTをインして裾をチラ見せするだけで、簡単に奥行きのあるレイヤードが完成します。洗濯機洗い可能でお手入れしやすい点も高評価。

暖かくて上品なフリーストップス

【ユニクロ】「ソフトニットフリースモックネックT」 \1.990（税込）

きれい見えするフリーストップスは、冬のデイリーウェアとして大人世代におすすめの一着。ゆったりシルエットと上品な色味が魅力で、冬コーデで活躍しそうです。@panko0821さんは「ハイネックが致命的に似合わない私でもこれはいけた」とコメント。程よい高さのモックネックで、バランスよく仕上げやすくなっています。

