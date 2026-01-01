ダークな楽曲と負の感情を剥き出しにした詞が多くのリスナーの心を掴み、さらに衣装、メイク、MVを含めた徹底的な世界観構築で、アイドルファンのみならず、ロックファンやヴィジュアル系ファンなど、幅広い層から支持を集めているグループが数多く所属する、株式会社MAD’S iNK（マッズインク）。昨今大きく盛り上がりを見せているダークアイドル、“地雷系ロックアイドル”シーンの代表格である。

名古屋での前身会社を経て、2024年10月に東京に新会社として設立されたMAD’S iNKは東京と名古屋、二拠点から全国展開。現在は2026年1月27日に惜しまれつつ終幕を迎える「MADMED」（東京）、“呪イ系”アイドル「マザリ」（名古屋）、“非行少女”をコンセプトに掲げる「めっ！」（名古屋）と、“洗脳・宗教”をコンセプトにした「神様の言う通り」（東京）、そして2025年12月25日にお披露目となった“悲劇の喜劇”を標榜する「絶望キネマ」（名古屋）、さらに兼任メンバーによる2人組ユニット「ちちゃめど」という5グループ、1ユニットが所属している。

『MAD’S iNK 2026 START!!!!!』と題した本特集記事【前編】では、所属メンバー総勢30名による艶やかな着物写真とともに、2026年の抱負や目標をグループとして、個人として、事務所としてなど、1人ずつ自由にあげてもらった。

【MADMED】

▼那月邪夢（ナツキジャム）

1月27日のMADMED終幕まで全力で走り抜いて行きたいです！

▼猿馬虎（エンマトラ）

僕たちMADMEDは年が明けてから1月27日に終幕を迎えるので、それまでのひとつひとつのライブを悔いのないように全力でやり切っていきたいと思います。ガオーッ！！

▼おなかぺこ（オナカペコ）

これまでと変わらず、最後まで全力で駆け抜けていこうと思うのでよろしくお願いします。MADMEDが終わってもMADMEDがいた時間は残り続けると思っています。みなさん、2026年を元気に幸せに過ごしてください。

▼甘噛ミ妖メ（アマガミアヤメ）

残りの1ヶ月を、1年くらいに感じるくらい濃くてめっちゃアツい期間にしていきたいと思います！

▼架空使てんる（カクシテンル）

歌うぞぉぉぉぉぉぉぉー！！！！！！

▼深ゐ沼（フカイヌマ）

終幕まで笑顔で走り抜けていくので、よろしくお願いいたします。

【マザリ】



▼真鬼マナセ（マキマナセ）

マザリがアイドルシーンを一番盛り上げていく。日本を震撼させます。先ずは日本、そして世界へ！！

▼死ヰメロアンチ（シーメロアンチ）

まずは７大都市ツアーを成功させて、次はZeppを狙います！

▼蛇喰ホムラ（ジャバミホムラ）

デスボの種類をめちゃくちゃ増やすこと！ ガテラル、グロウル、ホイッスル……、下から上まで、いろんな種類を極めていきたいです。

▼髄狂アク（スイキョウアク）

歌詞の意味をもっと理解して、感情を込められるように歌っていきたい。それと、昨年に引き続き黒染めはしません！

▼朽壊レム

世界一のナルシストを目指す！ 世界一イケメンだし、世界一美人なのでね。これはもう、世界一のナルシストになるしかないなと。

▼米粉パン

グループとしての目標は、7大都市ツアーが始まるので成功させたい。「全国呪うぞ！」という気持ちで頑張ります。美味しいものもいっぱい食べたいな。海外でもライブしたいし、ヨーロッパでライブしたいというメンバーが多いので、泳いで太平洋横断していくつもりです。個人的な目標は自分の魅せ方をもっと追求したい。それと、家賃とケータイ代をちゃんと払うこと！

【めっ！】



▼ありすりあ

めっ！でツアーをして、いろんなところに行きたいです。北海道も沖縄も、まだめっ！では行ってないので行きたい。ツアーをするとグループの士気が上がるし、SNSで知ってくれていてもまだ会えてない人もいるので、そういう人たちに会いに行って、めっ！の良さを全国に知らしめたいです。

▼響奇☆りつ（ヒビキリツ）

めっ！は、無規制ライブにまだ出たことがないので、ワンマンライブでそれができたら嬉しいです。自分は激しいバンドが大好きので、めっ！でも暴れたいですね。フロアへ飛び込んで飛び込んで飛び込みまくります！

▼みゃおみゃお

1人ひとりの個性を活かし合って、みんなで幸せにハッピーに！ そして、強く喰らいつく気持ちで、この先1年、2年、3年……と頑張っていきたいです。個人的な目標としては、プールでライブがしたいっ！

▼紫魔法（ムラサキマホ）

めっ！の目標でもあり、自分の目標でもあり、MAD’S iNKの目標でもあるんですけど、世界征服をしたいです。先日台湾に行かせていただいて、ものすごく盛り上がってくれたんです。私のことを応援してくれる人が台湾にもいるんだなって。MAD’S iNKには素敵なメンバーがたくさんいるので、もっと広まったらいいな。きっと世界中には大きい素敵な会場がいっぱいあると思うし、日本にとどまらず、いろんなところでライブがしたいです。2026年はめっ！の良さを広めていって、いつか世界中をめっ！が好きな人でいっぱいにしたいな。「自分、愛されていたな」……そう思いながら人生を終えたいです。

▼難問解しろ（ナントカシロ）

ワンマンライブがしたいです！ ワンマンライブをすることはMADS iNKに入る前から目標にしていたことなので、グループとして人を集められる、認めてもらえるためにワンマンをできるようになって、グループを確立していくことが目標です。

▼亞珠（アジュ）

めっ！はバラバラのメンバーが集まっているので、もっとはっちゃけたライブをして、もっといろんなお客さんと一緒に楽しめるライブをたくさんしていきたい。亞珠はもともとK-POP系が好きで地下アイドルを知らなかったので、そういう人たちも亞珠のヲタクとしてついてくれているんです。だからもっともっと増やしていって、めっ！をいろんな層に知ってもらいたい。

▼-I’ll-（アイル）

2026年はメンバーそれぞれの個性を2025年よりもバリバリに活かして魅力全開でステージに立ちたいです！ 絶対にやりたいことはワンマンライブ、東名阪ツアー！ 私は2月に生誕祭を控えているので、まずはそこが大きな課題だなと思っています。緊張しすぎるタイプなので、既に緊張しています……（笑）。

【神様の言う通り】



▼Q酸素（キューサンソ）

神様、ちちゃめど、MAD’S iNK、みんなガツガツと前進させていきたいですっ！

▼叶萌哀華（カナメアイカ）

北海道や沖縄にまだ行けてないので、今年は行きたいと思っています。神様たち、頑張ります！

▼緋雨玲（ヒサメレイ）

2026年は神様でワンマンライブをしたい、それとツアーをしたいです。あと韓国へ行きたいので頑張ります！

▼暗空夜（ヤミゾラヨル）

2026年は神様単独ツアーがしたい。個人的には人を幸せにする催眠術が使えるようになりたいです。

▼屑飼つみき（クズシツミキ）

自分の出身、広島でライブがしたいです。いっぱいいっぱいライブがしたい。神様の言う通りだけのツアーをやりたいです。頑張るぞー！ オーッ！！

▼夕霧（ユウギリ）

グループとしては、ワンマンライブとツアーをできるように頑張ります。1人ひとりが頑張って、グループを大きくできるような活動をしたいと思います。個人としては配信ができる家に引っ越すことと、コインランドリー生活を卒業することです（笑）。

【絶望キネマ】



▼コ鳴しぐれ（コナリシグレ）

絶望キネマはまだ始まったばかりなので、いろんな人に知ってもらいたい。「絶望とは何か？」を自分の中で追求していきたいと思っています。

▼蔡厄ノ髑（サイヤクノドク）

人生を賭けてここにやって来ました。命を賭けに来ました。絶望を胸に抱えているメンバーが揃ったからこそ、自分はやれると確信したので、このメンバーとともに絶望キネマを大きくしたいです。

▼悼ミ弔（イザミトムラ）

世界征服させていただきます。絶望キネマとしてはもちろんですけど、弔個人としても世界征服したいので、頑張りたいです。

▼今世イ憂³（コヨイウイサンジョウ）

今までできなかったことを全部したいです。沖縄や海外でのライブ、マザリさんの７大都市ツアーも、絶望キネマでも廻りたい。自分は3歳からずっとダンスをやっていて、チア、ジャズ、体操系……いっぱいやってきたので自分の強みとして活かしていきたいです。

▼夢喰イ獏（ユメクイバク）

生まれたての自分たちではありますが、絶望キネマの存在を1人でも多くの人に知っていただけるよう、世界を作り上げていきます。そのために夢喰イ獏にしかできないことを貪欲に模索していき、2026年のクリスマスにはどうなっているのか。……それを追求していく1年にしたいと思っています。

取材・文◎冬将軍

写真◎横山晶央