犬を飼った人が思う「苦労」5選

1.思い通りにいかない毎日の連続

犬を飼い始めて最初に直面する大きな壁が「しつけ」です。トイレを決められた場所でしてくれない、夜中にずっと鳴き続ける、家具をボロボロに噛んでしまうといった行動に、戸惑う飼い主は少なくありません。

本やネットの通りに練習しても、生き物相手なのでなかなかスムーズには進まないものです。「どうして分かってくれないの？」と悲しくなることもあるかもしれませんが、それは犬が悪いのではなく、まだルールを理解していないだけです。

根気強く、焦らずに向き合う時間が必要になります。

2.休みなしで続く日々のルーティン

犬との生活には、24時間365日休みがありません。雨の日も風の日も欠かせない毎日の散歩、部屋中に舞い散る抜け毛の掃除、そして体や耳のケアなど、やるべきことは山積みです。

特に子犬の時期は、夜中にトイレで起こされたり、いたずらの後始末に追われたりと、自分の時間が大幅に削られてしまいます。

可愛い姿に癒やされる一方で、これまで自由に使えていた時間が「犬中心」の生活に変わることに、体力の限界や疲れを感じる飼い主も多いのが現実です。

3.気軽に出かけられない不自由さ

これまでは思い立ったらすぐに行けた旅行や外食も、犬を飼うと簡単にはいかなくなります。留守番をさせるにしても、「寂しがっていないか」「体調を崩していないか」と気になって早く帰らなければならず、長時間の外出には気を使います。

旅行へ行くなら、ペットホテルを探したり、犬も一緒に泊まれる宿を選んだりする必要があり、計画を立てるだけでも一苦労です。

預け先が見つからないために、大好きな趣味を諦めざるを得ないといった、生活の制限が負担に感じる場面が出てきます。

4.予想以上にかかる日々の維持費

犬との生活には、想像以上にお金がかかります。毎日のご飯代やシート代だけでなく、年に一度の混合ワクチンや狂犬病の予防接種、フィラリアの予防薬など、健康を守るための固定費が必ず発生します。

さらに、急に体調を崩した時の診察代や検査代には、公的な保険がないため高額な費用がかかることも珍しくありません。老犬になれば介護費用も必要になります。

「可愛いから」という気持ちだけでなく、最期まで責任を持って支え続けるための経済的な覚悟が求められます。

5.「いい飼い主」でいなきゃというプレッシャー

「この子を立派に育てなければいけない」「自分がしっかりしなきゃ」という責任感が、いつの間にか心の重荷になってしまうことがあります。

しつけがうまくいかないと「自分の教え方が悪いのかな」と自分を責めてしまい、育児ならぬ『育犬ノイローゼ』に近い状態になる人もいます。SNSで見る賢いワンちゃんと自分の愛犬を比べて落ち込んでしまうこともあるでしょう。

愛情が深いからこそ、プレッシャーを感じてしまい、精神的に追い詰められてしまうのも、多くの飼い主が抱える隠れた苦労です。

飼い主の負担をグッと軽くする解決策とは

プロや便利グッズを頼る

すべてを自分一人でこなそうとせず、便利なツールや専門家の手を借りることが、生活を楽にする第一歩です。

例えば、留守中のご飯を自動であげる「自動給餌器」や、抜け毛を自動で掃除してくれる「お掃除ロボット」を取り入れるだけで、日々の手間はかなり軽減されます。

また、しつけに困ったら早めにプロのトレーナーに相談しましょう。自己流で悩むよりも、専門的なアドバイスを受けることで問題が早く解決し、飼い主の心の平穏を取り戻すことができます。

完璧を目指さない

「犬のしつけは完璧でなければならない」という思い込みを捨てることも大切です。少しくらいトイレを失敗しても、少しばかり無駄吠えをしても、命に関わらないことなら「まあいいか」と笑って流す心の余裕を持ちましょう。

また、家族全員で役割を分担することも重要です。一人の飼い主に負担が集中すると、いつか限界が来てしまいます。

「今日は散歩、明日はご飯の準備」と協力し合い、みんなで楽しみながらお世話をする環境を整えることが、長続きする秘訣です。

相談相手を見つける

悩みを聞いてくれる仲間を持つことで、心の負担は驚くほど軽くなります。かかりつけの動物病院の先生に小さな不安を相談したり、散歩コースで出会う犬友だちに「うちも大変だったよ」と共感してもらったりするだけで、孤独感が消えていきます。

同じ悩みを持つ飼い主と繋がることで、役立つ知恵を教えてもらえることもあります。自分だけで抱え込まず、外の世界とコミュニケーションを取ることで、犬との生活をより前向きに捉えられるようになります。

苦労の先にある「かけがえのない幸せ」

数々の苦労を乗り越えた先には、何物にも代えがたい「幸せ」が待っています。最初は意思疎通が難しかった愛犬が、自分の言葉を理解してくれたり、落ち込んでいる時にそっと寄り添ってくれたりする姿を見ると、これまでの疲れは一気に吹き飛ぶものです。

犬は飼い主に対して、一切の計算なしに全身全霊で愛情を返してくれます。その真っ直ぐな瞳に見つめられる時、人は「この子のために頑張ってよかった」と心から感じることができます。

手のかかる時期を一緒に過ごしたからこそ、家族としての絆はより深く、揺るぎないものへと成長していくでしょう。

まとめ

犬との暮らしは、想像以上に大変なことや苦労が多いものです。しかし、その「苦労」を知った上で、プロの助けや便利な道具を上手に活用すれば、負担は必ず減らせます。

大切なのは完璧を求めず、飼い主自身が心穏やかに過ごすことです。あなたが笑顔でいることが、愛犬にとっても一番の幸せになります。無理のない範囲で一歩ずつ、愛犬との最高の絆を育てていきましょうね。