【2026年1月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
可能性が開花
・全体運
意外性十分。例年のパターンを踏襲しようとすると、イレギュラーなリクエストを受けて、「え、そっち？」となりそう。とはいえ、いつものことをいつも通りにやりたいニーズもあるため、「何か来るかも？」くらいの気持ちでいればよさそう。
念のために、ローリングストック的に「もしかしたら、いるかも？」をそろえておければ完璧です。本来なら、お節料理とお雑煮で済むのに、「どうしてもボロネーゼが食べたい」的なワガママが起こるイメージでいて。そこで、「無理だよ」とバッサリやらずに、「ナポリタンならできるけれど？」的なアドリブが場を収めるし、みんなを楽しませます。「ノー」を言わないスタイルで、運を開きましょう。
・社交運
コミュニケーションが活発になって、社交の輪が広がるでしょう。同時に、“お試し”も起こりそう。相手の好意に甘え過ぎないように、気を付けていきましょう。「別にいいよ」を言葉通りに受け取らずに、自分の力の及ぶ範囲でベストを尽くしていくとよさそう。寄りかかり過ぎない姿勢が、評価につながっていくでしょう。仕事は、相談のプロセスを踏みましょう。ある程度、話しておくと、多少の無理も受け入れてもらえるはず。
・恋愛運
恋は、主導権が回ってきそう。ちょっと強気に押してみると、うまくまとまるはず。あなたからの告白、プロポーズにもよい時です。フリーの人は、キューピットの力を借りて。紹介や仲介を挟むと、いいムードに。
ラッキーポイント……ダークグレイ、シルバーアクセサリー、老舗ブランド、和室
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
