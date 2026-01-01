【2026年1月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
後半、あなたの出番が！
・全体運
年明け早々は、押し負けそう。ヤル気いっぱい、自己主張強めの人に圧倒されて、「どうしてもっていうわけじゃないし」的に引いてしまいやすいでしょう。でも、すごすごと引き下がるだけではもったいない。「あなたが主役」と別の人を盛り立てていくといいみたい。推してもらいたい人がいっぱいいるため、「きょうは○○さんですが、明日は、〇〇さんの出番ですよね」的にさりげなく、場を仕切ってみるのもオススメです。あなたのバックアップなしには、活躍できない的な不思議な構図が生まれることに。
オフは、休養を心掛けて。アラームなしで好きなだけ寝るだけでも、よいリフレッシュになるはず。何かを始めたいなら、20日以降に。売り込みも有望です。
・社交運
板挟みになりそう。より話しやすい人を味方につけて、乗り切りましょう。「あちらを立てれば、こちらが立たずで、ちょっとしんどくて」と訴えるだけで、攻略が可能です。「分かってくれる人」扱いをすることで、本来ならバッティングするシーンも無傷で切り抜けられるでしょう。グループやチーム内のあれこれも、水面下のお願いが通りそう。根回しを心掛けていくとスムーズです。お見舞いなど、しんどい状況の人へサポートは大賛成。
・恋愛運
気づいたら、恋に落ちているかも？ 放っておけない、なんだか気になるのは、心が動いているサインです。片思いの人は、1対1になるシチュエーションがあると関係が進展します。デートは、遅めの時間スタートで。
ラッキーポイント……ピンク、シアー素材、手袋、下町
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
