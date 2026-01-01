【2026年1月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
1月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
あなたの望みを軌道に乗せて
・全体運
さらっとした流れの中で、大事なこともそのまま、スルーしてしまいそう。1月は、ちょっと熱くくどく、うざったく、「私はこれが好き」「こういうことがやりたい」を主張していきましょう。いつもならば、わざわざ強調せずになりゆきに任せるシーンでも、あえてアピールをすることが決め手になるはず。「そういえば、うお座さんが何か言っていたね」的に次につながっていくのです。
これまでの当たり前が、特別だったことの気付くシーンも。時を置かずに、「今後ともよろしくお願いします」が言えれば、継続も。ちょっと粘っていきましょう。
・社交運
利害の一致で、手を組めそう。キャラ的にはそれほど合うとは言えずに、意見や考え方のすり合わせは必要ですが、忌憚（きたん）のない意見を言い合えて、協力関係が作れるでしょう。社交は、同世代との交流が気軽で有益です。あなたの身の上に起こっているあれこれは、多かれ少なかれ、みんなも体験してみたい。求めれば、よい対処法、解決策を教えてもらえるでしょう。オフは、最新カルチャーをチェック。若き才能にも、感動しそうです。
・恋愛運
恋は、友情と紙一重。よい友だち枠をまず、キープして、少しずつ距離を縮めていくのがよさそう。「なんだか、好きになっちゃったかも？」くらいの軽いノリが意外にウケます。出会いは、友達の紹介、セッテイングに期待を。
ラッキーポイント……カーキ、アシメントリー、足裏マッサージ、ミニシアター
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）プッシュが大事
あなたの望みを軌道に乗せて
・全体運
さらっとした流れの中で、大事なこともそのまま、スルーしてしまいそう。1月は、ちょっと熱くくどく、うざったく、「私はこれが好き」「こういうことがやりたい」を主張していきましょう。いつもならば、わざわざ強調せずになりゆきに任せるシーンでも、あえてアピールをすることが決め手になるはず。「そういえば、うお座さんが何か言っていたね」的に次につながっていくのです。
・社交運
利害の一致で、手を組めそう。キャラ的にはそれほど合うとは言えずに、意見や考え方のすり合わせは必要ですが、忌憚（きたん）のない意見を言い合えて、協力関係が作れるでしょう。社交は、同世代との交流が気軽で有益です。あなたの身の上に起こっているあれこれは、多かれ少なかれ、みんなも体験してみたい。求めれば、よい対処法、解決策を教えてもらえるでしょう。オフは、最新カルチャーをチェック。若き才能にも、感動しそうです。
・恋愛運
恋は、友情と紙一重。よい友だち枠をまず、キープして、少しずつ距離を縮めていくのがよさそう。「なんだか、好きになっちゃったかも？」くらいの軽いノリが意外にウケます。出会いは、友達の紹介、セッテイングに期待を。
ラッキーポイント……カーキ、アシメントリー、足裏マッサージ、ミニシアター
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)