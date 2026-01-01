【2026年1月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
底力をアップ
・全体運
穏やかな新年の始まり。親しい人との集まりなどで、ゆっくりと過ごせるでしょう。近況を話すうちに、不思議なシンクロが起こったり、意気投合して興味深い取り組みが生まれたりしそうです。いつもならば、選ばないテーマも話題に出すのが、きっかけに。
休み明けは、お助けモード。後輩や部下のサポートに回る、マニュアルを作るなど、いつもよりも手間がかかりそう。でも、人に教えたり、まとめたりする過程で、学び直しのチャンスを得られるはず。なんとなく自己流でこなしていたことも、おさらいするとブラッシュアップになるはず。金運アップのアイテムを手に入れるのもいい考え。春に買うお財布は、張る財布。ピンときたら、買いです。
・社交運
団結力が上がっていきます。チームやグループはできるだけ、メンバー固定でやっていくとよさそう。互いに気心が知れて、役割が固定化されていくでしょう。自然に絆も深まって、いいこと尽くめに。年長者との語らいにも実りがあります。知恵を借りたり、助言をもらったり、よきメンターになってもらえそう。オフは、家族や友人のリクエストをかなえましょう。喜んでもらえるし、あなた自身のお気に入りが増えそうです。
・恋愛運
恋は、甘えましょう。ちょっと頼ってみると、さりげなく保護本能をくすぐれて、大事にしてもらえるはず。デートは、互いの実家にあいさつに行くなど、アットホームなプランで。新たに狙うなら、年下の異性。
ラッキーポイント……ホワイト、ストール、シュークリーム、複合施設
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
