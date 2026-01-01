【2026年1月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
小さなきっかけを大切に
・全体運
好奇心が旺盛になり、フットワークも軽くなっています。いつもならば、「また今度でいいや」と思うシーンで、「いや、今、見ておこう」「行っておこう」と思えるはず。この身軽さがツキを呼びます。先着順の枠にうまく滑り込めたり、その道に詳しい人が担当になってくれたりするでしょう。ピンときたら、やってみるをモットーにどうぞ。前々から気になっていた世界をのぞくのもオススメ。
お正月休み明けからは、運気はスピードアップ。即レスがよい流れを作るでしょう。「読みました」だけの返事をする、粗削りでいいのでたたき台を出すなど、ピッチを上げていくと、ニーズに合います。外出は、“ついで”で足を伸ばして。本命の用事よりも楽しめることも。
・社交運
顔見知りの人が増えそう。なんとなく、知っている、分かっている人と緩くつながっていきましょう。さりげなく会釈をしたり、声を掛けたり、世間話ができるくらいになると、種蒔きが完了します。よく会う人は、何かが近い人です。この先、もっと仲良くなれる可能性も！ オフィスでは、ビジネスモードでムダなく、シャキッと。自分の時間はもちろん、相手の時間もムダにしないように配慮していくと、仕事がやりやすくなっていきます。
・恋愛運
恋は、なりゆきで動きそう。互いに意識してなかった相手と急接近するかも。仕事でペアを組む、たまたま、席が隣り合うなど、偶然を楽しんで。カップルは、気ままなデートが今の気分。目的を決めずに、ぶらりと。
ラッキーポイント……ダークブラウン、プリントシャツ、バックチャーム、カウンター席
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
