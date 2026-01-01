【2026年1月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年1月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
新しい流れを作る
・全体運
いい感じで力が抜けそうです。ガツガツ頑張るよりも、のんびりやりたいと思えるし、周りもあなたの気持ちに合わせて、緩んでいくでしょう。無理なくできることを1つずつこなしていきましょう。休み明けも、スローペース。言われてから動くくらいでちょうどいいはず。行けたら行く、やれたらやる的なテキトーさが、今の気分に合うし、いろいろなタイミングが合ってきます。
なお、裏テーマは、リベンジです。過去に中断したことを再開したり、悔しい思いをしたことに再チャレンジすると、今度こそ、うまくいくはず。未練や心残りがあるなら、この機に解消を。オフは、癒しを求めて。水族館や植物園でぼんやり過ごすと、心が整うはず。
・社交運
後出しじゃんけんがありそう。「それ、最初に言ってよ！」と言いたくなるような流れになりそう。つまり、あなたの愛情深さが発動するということ。「いまさら無理だよ」みたいな切り方はしたくないのです。できるだけ、人に寄り添い、最適解を出したいと望むでしょう。調整は大変ですが、無理ではなさそう。サービス精神を発揮すると、感動されるし、あなた自身も充実することに。オフィスでは、事前の打診、水面下での調整が効果的です。
・恋愛運
恋は、不思議と気が合う人と急接近しそう。互いに「ない」と感じつつも、一緒にいるとラクだし、楽しいのです。周囲が先にソノ気になって、冷やかされることも。煽られないように、セーブをかけるといい感じに。
ラッキーポイント……ベージュ、カーディガン、和菓子、文具店
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）マイペースで
新しい流れを作る
・全体運
いい感じで力が抜けそうです。ガツガツ頑張るよりも、のんびりやりたいと思えるし、周りもあなたの気持ちに合わせて、緩んでいくでしょう。無理なくできることを1つずつこなしていきましょう。休み明けも、スローペース。言われてから動くくらいでちょうどいいはず。行けたら行く、やれたらやる的なテキトーさが、今の気分に合うし、いろいろなタイミングが合ってきます。
・社交運
後出しじゃんけんがありそう。「それ、最初に言ってよ！」と言いたくなるような流れになりそう。つまり、あなたの愛情深さが発動するということ。「いまさら無理だよ」みたいな切り方はしたくないのです。できるだけ、人に寄り添い、最適解を出したいと望むでしょう。調整は大変ですが、無理ではなさそう。サービス精神を発揮すると、感動されるし、あなた自身も充実することに。オフィスでは、事前の打診、水面下での調整が効果的です。
・恋愛運
恋は、不思議と気が合う人と急接近しそう。互いに「ない」と感じつつも、一緒にいるとラクだし、楽しいのです。周囲が先にソノ気になって、冷やかされることも。煽られないように、セーブをかけるといい感じに。
ラッキーポイント……ベージュ、カーディガン、和菓子、文具店
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)